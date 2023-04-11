WorldFood'da hedef 2 milyar $

Türkiye İhratcatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi.

Türkiye Gıda Platformu, Avrasya’nın en büyük sektör fuarı WorldFood İstanbul’un ziyaretçi, katılımcı, yabancı satın alma profesyoneli ve iş hacmi rakamlarında yeni rekorlara ulaşmasını hedefliyor.

Bu yıl 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31. kez düzenlenecek WordFood İstanbul, 40 bin metre kare alanda 1.500’e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi ve 700’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyoneline ev sahipliği yapacak. Tarihi iş birliğine giderek Türkiye gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getiren WorldFood İstanbul Fuarı’nda Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar, “İş Birliği Kuruluşu” olarak yer alacak.

WorldFood İstanbul Fuarı’nın yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli üreticilerle ve ihracatçılarla iletişim kurması ve ülkemiz ürünlerini tanıması için önemli bir platform niteliği taşıdığına dikkat çeken İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, “Türk gıda sektörünün kalbinin atacağı WorldFood İstanbul Fuarı’nı, hububat ve gıda sektörünün paydaşlarının katkılarıyla dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz Fuar alanı 2022’de 26 bin metrekareden bu yıl 40 bin metrekareye çıkıyor. Özellikle dış Pazar konusunda çekingen olan KOBİ’ler için fuar dünyaya açılım için eşsiz bir fırsat sunacak.

Geçen yıl 1.2 milyar dolar olan fuar iş hacmini bu yıl en az 2 milyar dolara, Türkiye hububat ihracatından da 15 milyar dolar hedefimizi koruyoruz ” dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise, “Platformumuzun kanatları altında dünyanın en prestijli gıda fuarını ülkemize kazandırma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türk gıda sektörü olarak gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz” dedi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş de yaptığı değerlendirmede “Birlik olarak bu oluşumun içinde bulunmak ve ülkemize bu katkıyı sağlamaktan ötürü duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim” dedi.

Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye Gıda Platformu’nun katkılarıyla yeni bir boyut kazanacak ve daha da büyüyecek olan WorldFood İstanbul’un dünyanın en büyük gıda fuarı olacağına yönelik inancımız tamdır” diye konuştu.

2022’de 1.2 milyar dolarlık iş hacmi

WorldFood İstanbul’da 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşmişti. 2022 yılında 25 farklı ülkeden 835 katılımcı ve 2000’in üzerinde markayı, 163 ülkeden 38.358 profesyonel ziyaretçi ile buluşturan WorldFood İstanbul; 12.633 adet uluslararası ziyaretçiyi ve 77 ülkeden 600’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyonelini VIP Alım Heyeti programı kapsamında ağırlamıştı.