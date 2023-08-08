Yerli ve milli soya çeşidi Yüreğir’de izleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan “Yöremde Soya Cebimde Para” adlı yenilik ve yayım projesi uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında, yerli ve milli bir çeşit olan “ANP 2018” soya çeşidinin, il genelinde soya üretimi koşullarının yapıldığı bölgelerde, ikinci ürün olarak üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, merkez Yüreğir ilçesi sınırları içindeki iki farklı soya tohumları ekildi. Yetkililer, soyanın periyodik olarak gelişme dönemlerinin uzmanlarca takip edildiğini, özellikle ikinci ürün ekimlerinde yetişme süresinin 108-112 gün olması dolayısıyla kış aylarına girmeden yapılacak hasatta avantaj sağlayacağını bildirdi.