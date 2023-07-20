Zeytinyağı ihracatına fon kesintisi geldi

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhracatta pazar kaybı yaşatır

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz imzasıyla yayımlanan kararla, dış talepten dolayı yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Zeytinyağına getirilen fon kesintisini değerlendiren Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, “Uzun bir süredir ekonomide ihracata ağırlık verilen bir yol haritası çizildi. O yüzden ihracata vergi getirilmesi sık görülen bir durum değil. Dünyada artan kuraklık tehlikesi karşısında dünyanın en iyi zeytinyağı üreticilerinin bir araya geldiği Körfez Bölgesi şu anda bir ihracat avantajı yaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 190 oranında artarak 559,8 milyon dolara yükseldi. Maliyetlerimiz artmasına rağmen ihracattaki başarımız hem çiftçinin hem satıcının yüzünü güldürüyor. İşte burada devletin verdiği destekler büyük önem teşkil ediyordu. Şu an ton başı alınacak 200 Euroluk vergi, ihracatta pazar kaybı yaşamamızı tetikleyebilir” diye konuştu.