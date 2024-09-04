“Gıdada dünyanın gözü bu yıl da İstanbul’da”
Küresel gıda ticaretinde merkezi bir noktada bulunan Türkiye, çoğu tarım ürününde dünyanın en büyük üreticilerden. Yanı sıra üretemediğini ithal edip işleyerek ihraç edebilen ve transit ticaretten de yüksek pay alabilen bir ülkeyiz.
TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu
Üretim ve ticaretteki bu potansiyelimizle, gıda sektörü olarak Türkiye ekonomisinde lokomotif iş alanlarından birisiyiz. Toplam üretim, yurt içi tüketim ve ihracat hacmiyle sektörümüzün yıllık ekonomik hacmi onlarca milyar dolarlık büyüklüğe denk geliyor.
Buradaki gücümüzü arkamıza alarak; uluslararası iş birliklerinin öne çıktığı yeni küresel ticaret modeli içinde, dünyada gıda ve tarım ürünleri ticaretinin merkezi olabiliriz. Bunun için bizce tüm koşullar hazır.
Öncelikle net tarım ürünleri ithalatçısı Ortadoğu ile Kuzey Afrika pazarlarının yanı başındayız. AB ülkeleri ile Gümrük Birliği avantajına sahibiz. Bizim sosyo-kültürel olarak da güçlü bir yanımız var, birbirini tanımayan ülkelerle aynı dili konuşup çok farklı kesimlerle ticaret yapabiliriz. İşte WorldFood Fuarı, bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesi ve Türkiye’deki üreticilerin dünyaya açılması yönünde, hayata geçirdiğimiz en büyük organizasyon.
Bu fuarla uluslararası dev şirketlerin satın almacılarına firmalarımızın gücünü gösteriyoruz, Türkiye ile ticari ve stratejik iş birliği yönünde fırsatlar arayan potansiyel partnerlerimize kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bu tip organizasyonların sayısını artırarak, ülkemizi dünya gıda sektörünün buluştuğu bir merkez üssü haline getireceğimize inanıyoruz.
Hedeflerimize adım adım ilerlediğimize inanıyorum
GAİB, İİB, AKİB, OAİB, EİB ve KİB çatısı altındaki altı ihracatçı birliğini bir araya getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu olarak, yeni dönemde tanıtım çalışmalarımızı Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) markasıyla yürütüyoruz.
TGİ ile beraber TGDF ve ETÜDER gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Türkiye Gıda Platformu ile de Worldfood İstanbul Fuarı’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl 32’nci kez düzenlenen fuar, Türkiye Gıda İhracatçılarının işe dahil olmasıyla son dönemde büyük bir atılım yaptı. 2013’te 15 bin ziyaretçi ve 374 katılımcıya ulaşabilen WorldFood, aradan geçen 10 yılın sonunda 2023 yılını 65 bin ziyaretçi ve bin 117 katılımcıyla kapattı.
İşletmelerimizin ve kamu yöneticilerimizin de desteğiyle, hedeflerimize adım adım ilerlediğimize inanıyorum. Geçen yıl olduğu gibi küresel gıda ticaretinde dünyanın gözünün bu yıl da İstanbul’da olacağını düşünüyorum. 80 ülkeden 900’den fazla satın almacıyı ağırlayacağız. Bu yıl Vietnam, İsviçre, Özbekistan ve ABD gibi ülkelerden katılımcılar olacak. Yeni ticari bağlantıların yanında, İstanbul’un turizm gelirlerine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz Worldfood’da en az 1 milyar euro tutarında iş hacmi gerçekleştirmek.