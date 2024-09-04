“Gıdada dünyanın gözü bu yıl da İstanbul’da”

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu

Üretim ve ticaretteki bu po­tansiyelimizle, gıda sektörü olarak Türkiye ekonomisin­de lokomotif iş alanlarından birisiyiz. Toplam üretim, yurt içi tüketim ve ihracat hacmiyle sektörümüzün yıl­lık ekonomik hacmi onlarca milyar dolarlık büyüklüğe denk geliyor.

Buradaki gücümüzü arka­mıza alarak; uluslararası iş birliklerinin öne çıktığı yeni küresel ticaret modeli için­de, dünyada gıda ve tarım ürünleri ticaretinin merkezi olabiliriz. Bunun için bizce tüm koşullar hazır.

Öncelikle net tarım ürünleri ithalatçı­sı Ortadoğu ile Kuzey Afrika pazarlarının yanı başında­yız. AB ülkeleri ile Gümrük Birliği avantajına sahibiz. Bi­zim sosyo-kültürel olarak da güçlü bir yanımız var, birbi­rini tanımayan ülkelerle ay­nı dili konuşup çok farklı ke­simlerle ticaret yapabiliriz. İşte WorldFood Fuarı, bu he­deflerin gerçeğe dönüşmesi ve Türkiye’deki üreticilerin dünyaya açılması yönünde, hayata geçirdiğimiz en bü­yük organizasyon.

Bu fuarla uluslararası dev şirketlerin satın almacılarına firmaları­mızın gücünü gösteriyoruz, Türkiye ile ticari ve stratejik iş birliği yönünde fırsatlar arayan potansiyel partner­lerimize kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bu tip or­ganizasyonların sayısını ar­tırarak, ülkemizi dünya gı­da sektörünün buluştuğu bir merkez üssü haline getirece­ğimize inanıyoruz.

Hedeflerimize adım adım ilerlediğimize inanıyorum

GAİB, İİB, AKİB, OAİB, EİB ve KİB çatısı altında­ki altı ihracatçı birliğini bir araya getiren Türkiye İhra­catçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu olarak, yeni dönemde tanı­tım çalışmalarımızı Tür­kiye Gıda İhracatçıları (TGİ) markasıyla yü­rütüyoruz.

TGİ ile be­raber TGDF ve ETÜ­DER gibi kuruluşları da bünyesinde bu­lunduran Tür­kiye Gıda Plat­formu ile de Worldfood İstanbul Fu­arı’na ev sa­hipliği ya­pıyoruz. Bu yıl 32’nci kez düzen­lenen fuar, Türkiye Gı­da İhracatçılarının işe dahil olmasıyla son dönemde bü­yük bir atılım yaptı. 2013’te 15 bin ziyaretçi ve 374 ka­tılımcıya ulaşabilen Worl­dFood, aradan geçen 10 yı­lın sonunda 2023 yılını 65 bin ziyaretçi ve bin 117 ka­tılımcıyla kapattı.

İşletme­lerimizin ve kamu yöneti­cilerimizin de desteğiyle, hedeflerimize adım adım ilerlediğimize inanıyorum. Geçen yıl olduğu gibi küre­sel gıda ticaretinde dünya­nın gözünün bu yıl da İstan­bul’da olacağını düşünüyo­rum. 80 ülkeden 900’den fazla satın almacıyı ağır­layacağız. Bu yıl Viet­nam, İsviçre, Özbe­kistan ve ABD gibi ül­kelerden katılımcılar olacak. Yeni ticari bağ­lantıların yanında, İstanbul’un tu­rizm gelirle­rine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz Worldfo­od’da en az 1 milyar euro tutarında iş hacmi ger­çekleştir­mek.