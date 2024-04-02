Giresun'da beşinci OSB Şebinkarahisar'a kurulacak

Nesrin KOÇASLAN

Şebinkarahisar’da kurulması planlanan organize sanayi bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun mitinginde müjdesini vermesinin ardından yeniden gündeme geldi. Kurulması planlanan OSB için geçtiğimiz ay ön talepler oluşturulmaya başlandı. Şu anda 50 hektar ve 70 hektar olmak üzere iki arazi üzerinde son kararın verilmesi beklenen OSB’de şirketler yatırım taahhüdü vermeye başladı.

Şebinkarahisarlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ŞEBİNSİAD) Başkanı Müjdat Karayılan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yürütülen çalışmalardaki gelinen son durumu değerlendirdi. İlk etapta derneğin 160 üyesinin bölgeye yatırım yapabileceğine ilişkin ön bilgi verdiklerinin altını çizen Karayılan, “Şu anda derneğimizden 18 üyemizin bölgeye yatırım yapabileceği sözünü aldık.

Bu da bölgenin potansiyelini ortaya koymak için oldukça önemli bir rakam diye düşünüyorum. Bu 18 fabrika ile birlikte 1.5 milyar TL yatırım ve bin kişi de istihdam hedefleniyor” diye konuştu. Bölgede yatırım planlayan şirketlerin ağırlıklı olarak gıda, makine, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayisine üretim yapan firmalar olduğunu söyleyen Müjdat Karayılan, henüz kesinleşen bir yatırımcı olmasa da mobilya sektörünün ciddi bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Yatırımcıları hazır bekliyor

OSB için bölgede iki arazi için son kararın verilmesinin beklendiğini söyleyen Karayılan, “OSB için bölgede bakılan iki arazi var. Henüz kesinleşmediği için bilgi vermemek daha doğru ancak. Birisi yaklaşık olarak 50 hektar, diğeri de 70 hektar. Bunlardan birisinin yüzde 100 kamulaştırma yapılması gerekiyor, ancak diğerinde böyle bir durum yok. Bölgenin hem altyapı maliyetleri hem kamulaştırma süreçlerine bakılacak. Bu iki bölgeden birisine karar verilecek” dedi.

50 hektar olarak düşünülen arazinin yaklaşık 48 parsellik bir alana denk geldiğini ifade eden Karayılan, “Her yatırım cının da ortalama bir parselden fazla yer almak istediği için bizim tahminimiz ortalama 30 yatırımcının bölgeye yatırım yapacağı yönünde ve toplam istihdamı da 5 bin kişi olarak planlanıyor” diye konuştu.

Giresun dışından da yatırımcı potansiyeli var

Bölgenin konum olarak avantajlı bir alanda yer aldığının altını çizen Karayılan, “Şebinkarahisar OSB’nin şöyle güzel bir tarafı var. Bu ilk defa olacak; DOKA’nın bize söylediği kadarıyla bugüne kadar Doğu Karadeniz’de hep sahil kısmına OSB kurulmuş. Bu OSB ile ilk defa iç bölgelere OSB kurulmuş olacak. Bu da sosyo kültürel, demografik yapıyı olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Diğer yandan da arsa maliyetleri açısından avantajlı bir bölge olacağının altını çizen Müjdat Karayılan, “Arsa maliyetleri çok daha uygun olacağı için Giresun’un sahil tarafındaki bölgelerinden de yatırımcı gelecektir. Bir de Şebinkarahisar konum olarak çok avantajlı bir yapıya sahip. Kelkit Vadisi dediğimiz hem Karadeniz’e hem de İç Anadolu’ya yakın bir lokasyonu var. Bu yüzden İç Anadolu’dan da yatırımcı alacaktır. Bir diğer önemli husus da, Giresun 5. Bölge, ancak OSB 6. Bölgesi teşviki alabilecek. Teşvik konusunda ciddi bir avantajı olacak” diye konuştu.

Bölgeye katma değeri Giresun için çok önemli

Bölgenin planlaması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüklerini söyleyen Müjdat Karayılan, bölgenin altyapı yatırım tutarının 1.7 milyar TL olduğunu belirtti. Bu yatırımın İstanbul gibi büyük sanayi kentleri için büyük bir yatırım olmadığını ancak Giresun ölçeğinde çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Karayılan, “Bu denli bir yatırım bölgeye ciddi bir hareketlilik getirecektir. Bölgenin işsizliğine büyük bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Bölgeye büyük şirketler yatırım planlıyor

ŞEBİNSİAD üyeleri içerisinde yatırım kararını kesinleştiren şirketler olduğunu kaydeden Müjdat Karayılan, “Bunlardan biri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ANIL Damper. İstanbul’daki fabrikaları onlara yeterli gelmediği için burayı kapatıp Şebinkarahisar OSB’de bir fabrika kurmak istiyorlar. Tabela üretim sektöründe de Hakan Reklam yatırım yapacağını açıkladı. Farklı iki OSB’de fabrikaları var, üçüncü yatırımlarını da bu bölgeye yapmayı planlıyorlar. Pek çok dünya devi otomobil markasının plastik malzemeleri üreten ve Gebze OSB’de fabrikaları bulunan Ocak Kalıp da yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımcılarımızın her biri ilk etapta 100 kişinin üzerinde istihdam sağlayacaklar” diye belirtti.