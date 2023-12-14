“Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak istiyoruz”

Ziya İPEK

G3 Girişimcilik Zirvesi’nin her yıl GEN Türkiye, Habitat Derneği ve TOBB işbirliğinde düzenlenen çok kapsamlı bir zirve olduğunu, bu sene Antalya'da yapıldığını, 60 ilden yaklaşık bin 600 kişinin katılım sağladığı zirvede değerli mentorların konuşma yaptığını kaydetti. 2024 yılındaki zirvesinin Adana'da yapılması için girişimlerde bulunduklarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu talebi ilettiklerini dile getiren Taşar, sonucun olumlu noktalandığını ve G3 Girişimcilik Zirvesi’nin 2024 yılında Adana'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Adana'nın girişimcilik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Taşar, TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu olarak, Adana'da girişimcilik faaliyetlerini artırmak için valilik, oda ve borsalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışacaklarını, bu kapsamda, 2024 yılında Adana'da yapılacak G3 Girişimcilik Zirvesi'nin organizasyonu ile de Türkiye'nin dört bir yanından genç girişimciler ve alanında uzman kişileri buluşturacaklarını belirtti.

Kariyer günleri ile “girişimcilik ekosistemi”

oluşacak Taşar, gençlere yönelik Kariyer Günleri de planladıklarını söyledi. Üniversiteli gençlere katkı sağlamak için bu günler kapsamında “Girişimcilik” üzerine paneller düzenleyeceklerini vurgulayan Taşar, üniversite öğrencilerini iş dünyasının deneyimli isimleriyle buluşturacaklarını, bu buluşmalarda, öğrencilerin iş dünyasının gerçeklerini öğrenecek ve kendi gelecekleri için planlar yapacaklarını bildirdi.