GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı güven tazeledi

Derya ÖZGÜR

GİŞKAD’ın yeni dönem hedef ve projelerini açıklayan Beydağı, kadınların iş dünyasındaki güçlü temsili için iş birliği projeleri geliştirmeyi ve iş fırsatları yaratmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda daha güçlü bir şekilde var olmalarını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Beydağı, “Özellikle ulusal ve uluslararası arenada GİŞKAD olarak diğer iş kadınları dernekleri ile iş birliği yaparak ihracat ve ithalat konusunda hem kentimizi hem de ülkemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. İç pazarın genişletilmesi ve uluslararası ticaretin artırılması amacıyla farklı sektörlerdeki işletmeler arasında güçlü iş birliği sağlayarak faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz.

Dünya değişim içinde ve bu değişim hızına ayak uydurmak için bilişim, dijital dönüşüm gibi teknolojik alanlarda da kadınlar arasında eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak için çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Ayrıca, toplumun genel refahına katkıda bulunmak için kadınlarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını destekleyecek sağlık programları ve etkinlikleri düzenlemek adına kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerimizle birlikte seminer etkinlikleri düzenlemek istiyoruz” diye konuştu.

GİŞKAD olarak, kadın girişimcileri desteklemek için mentörlük programları düzenleyecekleri bilgisini de paylaşan Beydağı, “Gerçekleştireceğimiz programlar ile derneğimiz bünyesinde bulunan ve alanında başarılı iş kadınlarının kariyerlerinde edindikleri deneyimleri paylaşarak, genç girişimcilerin bu süreçte daha hızlı büyümelerine yardımcı olup, aynı zamanda genç girişimcileri sektördeki önemli bağlantılara erişim konusunda desteklemeye çalışacağız. Böylece, genç kadın girişimcilerimiz yeni iş fırsatları ve büyüme potansiyeli kapılarını açabilecektir” sözlerine yer verdi.

“Toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz”

Beydağı, çevresel konularda farkındalığın arttırılması için eğitim programları ile geri dönüşüm, enerji tasarrufu, su israfı konularında da interaktif atölye çalışmaları ve seminerler organize ederek ortak bilincin oluşmasını hedeflediklerini belirtti.

Beydağı, “Girişimcilikte cinsiyet eşitliği sadece bireylerin başarı şansını arttırmakla kalmaz aynı zamanda toplumun genel ekonomik kalkınmasına ve çeşitliliğine katkıda bulunur. Bu nedenle bu stratejilerin uygulanması daha eşitlikçi bir iş dünyası ve toplum yaratmada önemli bir adımdır” diyerek sözlerini tamamladı.