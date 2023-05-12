‘’GNC Akademi’’ lansmanı gerçekleşti

GNC Makina’nın, KEYAP’ta bulunan binasında düzenlenen GNC Akademi lansmanının açılış konuşmasını GNC Makina kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya yaptı. Katılan herkesi selamladıktan sonra kısaca GNC Makina’nın kuruluş hikayesini anlatan Çetinkaya, sektörün en genç firması olmalarına rağmen kısa sürede çok yol kat edip ilk üçe girdiklerini dile getirdi. Çetinkaya, hedeflerinin; alanında en çok tercih edilen firma olduğunu belirttikten sonra, GNC Akademi’nin işlevinden bahsetti.

CNC operatörlerini yine kendi alanlarında istihdam etmenin ve üretim sektörüne kazandırmanın öneminden bahseden Çetinkaya, operatörlerin kattıkları değeri vurguladı. Çetinkaya ‘’Hayatımızın devam etmesine, gelişmesine emek harcayan ve hayatımızın her alanına dokunan CNC operatörlerinin maalesef ne kadar önemli iş yaptıkları çok bilinmiyor, otomotiv sektöründen savunma sanayine, kalıp endüstrisinden havacılık sektörüne, medikale her alanda onların emeği ve bilgisi var. CNC operatörleri üreten Türkiye’nin gerçek yaratıcıları. Onları kazanmalıyız’’ dedi.

Bir ihtiyacı gidermek için GNC Akademi’yi kurduk

Çetinkaya’nın ardından GNC Makina kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yıldız da neden bir akademi kurmaya ihtiyaç duyduklarını şöyle dile getirdi. Yıldız ‘’Bizler 2010 yılında bir ihtiyacı gördüğümüz için GNC Makina’yı kurmuştuk. O günün şartlarında sanayicilerin söylediği hizmet, kalite personel gibi ihtiyaçlar doğrultusunda doğdu GNC Makina. Biz de tüm bu ihtiyaçlara cevap verebileceğimizi düşündüğümüz için bu yola baş koyduk. GNC Akademi de yine sanayicilerin ihtiyacı üzerine hayata geçirmeyi istediğimiz bir çalışma oldu. Bugün dünyada yetişmiş bir elemanın ekonomiye ne kadar önemli katkılar sağladığına şahit olduk. Yetişmiş, nitelikli iş gücünün sektörü nasıl büyütebileceğini biliyoruz çünkü teknolojiler geliştikçe bugün öğrendiğimiz bilgi yarın eskiyebiliyor, tüm bu yeniliklerle güncel kalarak işimize katkı sağlamalıyız.

GNC Makina’da yeni göreve başlayan GNC Makina Genel Müdürü Mehmet Ürek de konuşmasında ’Futbol yorumcusu Nihat Kahveci’nin başarıya giden yolu anlatacağını belirterek sözlerini takım çalışmasının önemine dikkat çekerek bitirdi.

“GNC Makina’nın kısa sürede başardıkları beni çok etkiledi”

GNC Makina’yı genç yaştaki başarılarından dolayı tebrik ederek söze başlayan Nihat Kahveci firma ile kendi yapısı arasındaki benzerlikleri dile getirdi. 14 yaşında futbol hayatına başlayan ünlü futbolcu nasıl başarıdan başarıya koştuğunu ve anılarını anlatarak konuklara hem öğretici hem de eğlenceli bir konuşma yaptı.

Nihat Kahveci’nin konuklara futbol topu imzalayarak hediye ettiği etkinlikte, GNC Makina’nın da Nihat Kahveci’ye özel bir sürprizi oldu. GNC Makina’nın kendi makinelerinde alüminyumdan işledikleri ve Kahveci’ye hediye ettikleri futbol topu da Kahveci’nin oldukça ilgisini çekti. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya’nın elinden alüminyum topu alan Nihat Kahveci, Çetinkaya’ya ve tüm GNC ailesine başarılarının devamını dileyerek teşekkür etti.

Yemekle devam eden etkinlik kapsamında Akademi ekibi ve konuklar GNC Akademi sınıflarında özel parça işlediler ve makineler hakkında detaylı bilgiler aldılar.