Golf, inovasyon ile ürünün katma değerini artırıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

14 kişilik Ar-Ge ekibi, 300 tüketicinin katıldığı tadım testlerinin ardından Maraşım ürünlerini geliştirdi. Sütü yerel üreticilerden tedarik ederek eden firma, geliştirdiği Maraşım dondurmalarının lezzet ve kıvamını artırırken süt oranını %81’e çıkardı.

Süt oranı yüksek kaliteli ürünler üretmeye devam ettiklerini belirten Golf Dondurma Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, “Ekibimiz ödüllü Maraşım dondurmamızın Ar-Ge çalışmalarını yaparken süt içeriğini mümkün olduğunca yüksek tutmayı hedefledi. Tabii bunun için ürünün yoğun kıvamını da bozmamaya ayrı bir özen gösterdiler” dedi.

Eröz, “Özenle hazırladığımız ürünlerimizin lezzeti de sadece tüketiciler tarafından değil, uluslararası otoriteler tarafından da tescil edilmiş durumda. Çünkü Golf Dondurma ailesi olarak Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından da Üstün Lezzet Ödülüne layık görülmesi de bunun bir göstergesi” diye konuştu. Kahramanmaraş’ta önemli bir süt alıcısı konumunda Golf Dondurma Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer, verimli ve doğaya saygılı üretimimiz ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken aslında Ar-Ge faaliyetleri ile de geleceklerini şekillendirdiklerini söyledi.

Yenilikçi ve inovatif dondurmalar için sütü yerel üreticilerden temin ettiklerini de belirten Bilginer, “Kahramanmaraş fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse süt temini ile önemli bir katkı sunuyor, 6 Şubat depremleri sonrasında da bu desteği de artırarak bölge istihdamına sürdürülebilir şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.