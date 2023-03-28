GTO ve İhtiyaç Haritası'ndan işbirliği

Deprem bölgesindeki yaraların hızla sarılması ve ihtiyaçların doğru kanallardan ulaşması adına iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmeye devam ediyor.

Bu işbirliklerinden biri de Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İhtiyaç Haritası oldu. İki kurum, “Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi” çatısı altında bölgenin ihtiyaçlarını belirlemek için protokol imzaladı.

Yapılacak ortak çalışmaları GTO iştirakleri GAGA, GETHAM ve Destek A.Ş.’nin yanı sıra İhtiyaç Haritası ile organik bağları olan IDEMA ve INOGAR da uzmanlık alanları kapsamında destekleyecek.

İhtiyaç Haritası’nın kurucuları sanatçı Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür’ün de yer aldığı imza töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım tarafların deprem felaketinin ilk gününden itibaren birlikte çok önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi: “Odamız ve İhtiyaç Haritası felaketin başından bu yana el ele.

Bugün de felaketin yaralarını sarmak, iyileşmek için bir araya geldik ve imzaları attık.” Bölgede tedavi sürecinin yeni başladığına, Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’nin de bu süreci desteklemek için kurulduğuna vurgu yapan Yıldırım şöyle devam etti: “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar yarayı sadece pansuman ettik. Tedavi süreci yeni başlıyor.

Uzun bir iyileşme süreci var önümüzde. GTO ve İhtiyaç Haritası olarak bugüne kadar çok iyi bir sinerji yakaladık ve bu imza ile de oluşan sinerjiyi çok daha güzel işler başarabilmek için devam ettireceğiz.”

Hem bizlere ve hem de bölgeye umut verdiniz

İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Ercan Özgür ise deprem felaketinde GTO’nun üyeleri birlikte gösterdiği çabanın tarihi bir örnek olduğunu söyledi.

İşbirliğinin Gaziantep başlıyor olmasının önemine dikkat çeken Özgür şöyle devam etti: “Gaziantep ekonomik olarak ülkenin en önemli merkezlerinden. Buranın güçlü olması demek bölgenin güçlü olması demektir.

O nedenle bu işbirliğinin bölgesel kalkınma perspektifi ile Gaziantep’ten başlıyor olması çok önemli. Şimdi uzun sürecek bir yolculukta yeniden yapılanmayı, kalkınmayı hem bilime hem tecrübeye hem de Gaziantep’in kadim deneyimine dayanarak hep birlikte yaraları saracağız.

Hem bizlere hem bölgeye umut verdiniz iyi ki varsınız.” İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Başkan Yardımcısı sanatçı Mert Fırat ise konuşmasında GTO’ya şimdiye kadar gösterdiği destek için teşekkür ederek “Sizinle birlikte yaptığımız çalışmalar bize çok şey kattı.

Bizi en çok heyecanlandıran şey yalnız hissetmedik bu süreçte. Sizler gibi biz de bu toprakların çocuklarıyız. Ben Hataylıyım, Ali Ercan hocam Kahramanmaraşlı. İlk günden beri burada destekleşmek çok kıymetli.

Her birimizin iyileşmesi aslında toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz destek ve bundan sonraki çalışmalar için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.