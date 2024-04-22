Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 40. yaşını kutladı

Güneş D. SOYLU / GAZİANTEP

GAİB’in faaliyetlerine 20 Nisan 1984 tarihinde Güneydoğu Canlı Hayvan ve Hayvan Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin kurulması ile başladığına vurgu yapan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “1986 yılında kurulan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1989 yılında kurulan Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve 2009 yılında kurulan Halı İhracatçıları Birliğiyle Türkiye ihracatının yüzde 5’ten fazlasına imza atan GAİB, 17 bini aşkın üyesiyle 190’dan fazla ülkeye ihracat yapan geniş bir aileye sahip. GAİB aynı zamanda ihracatını gerçekleştirdiği geniş ürün yelpazesiyle birçok alanda stratejik ürünün uluslararası trafiğinde önemli bir konuma sahip durumda.

GAİB, makine halısı, dokunmamış kumaş, un, makarna, ayçiçek yağı gibi ürünlerde dünyada önemli bir yere sahip. 2022 yılında 13 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine en fazla katkı yapan birlikler arasında yer alan GAİB, 2023 yılı başında meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek olağanüstü zamanlarda dahi üretim ve ihracat kapasitesini korumayı başardı” şeklinde konuştu.

Kileci: Nice yıllara GAİB

Fikret Kileci, “Gerçekleştirdiği heyet programları, tasarım yarışmaları, projeler ve eğitim faaliyetleri ile üyelerine 1984’ten beri aralıksız hizmet sunan Gaziantep merkezli GAİB, merkeze bağlı olarak; Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Cizre ve Gaziantep Serbest Bölgesi’nde de irtibat bürolarına sahiptir. 40 yıldır aralıksız biçimde faaliyetlerine devam eden GAİB’in bu özel yılını yönetimiyle, üyeleriyle, personeliyle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nice 40 yıllara GAİB” dedi.