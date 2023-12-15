Güneydoğu ihracatta yine rekor kırdı

Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise kasım ayında yüzde 3,2 artış ile 955 milyon 722 bin dolar oldu.

Her ay yeni şirket ihracata katılıyor

İhracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “1,1 milyar dolarlık ihracat; ihracatçılarımızın başarısıdır, Güneydoğunun başarısıdır.

Bu rakamlar hem bölgemizin hem Gazi şehrimizin en yüksek kasım ayı ihracat rakamlarına ulaştığımızı bizlere söylüyor. Bölgedeki büyük yıkım ve küresel piyasalardaki daralmaya rağmen ihracatımızın toparlanabilmiş olması bugün yüzümüzü güldürüyor” dedi.

“İhracat ailesine her ay yeni firmaların katıldığını söyleyen Kileci, "İhracatımızdaki en büyük pay yüzde 41,8’lik pay ile Ortadoğu ülkelerine ait. Onu sırasıyla yüzde 15,9’luk payla AB ülkeleri ve yüzde 13,9’luk payla Afrika ülkeleri takip ediyor. 11 ayda 198 ülkeye ihracat yapan üyelerimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve İsrail oldu.

Ürünlere göre Ocak-Kasım ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde ise; makine halısı, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, hububat, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamullleri bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor.

Kasım ayında bölgemizdeki diğer illerden; Mardin'den 108 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 94 milyon dolar, Malatya'dan ve Şanlıurfa’dan 38 milyon dolar, Diyarbakır'dan 19 milyon dolar, Adıyaman'dan 9 milyon dolar ve Kilis'ten 7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi” dedi