Ham çelik üretimi küresel bazda yüzde 1,5 arttı

Söz konusu verilere göre küresel ham çelik üretimi, Mayıs 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 165,1 milyon tona yükseldi.

Aynı dönemde Çin’in üretimi yüzde 2,7 artarak 92,9 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 6,3 azalarak 7,2 milyon tona indi. Almanya’nın üretimi ise yüzde 1,9 düşerek 3,2 milyona ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,5 gerileyerek 6,9 milyon ton olarak tespit edildi.

Türkiye'nin mayıs ayı çelik üretimi 3,2 milyon ton

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretiminin yüzde 7,4 gerileyerek 2,6 milyon tona ve Rusya’da üretimin yüzde 0,9 azalışla 6,3 milyon tona düştüğü tahmin edildi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşerek 793,2 milyon tona geriledi.