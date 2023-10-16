Hasanağa OSB kuruluşunun 20. yılını kutladı

Kenan SERTALP

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) 20. kuruluş yılını düzenlenen organizasyonla kutladı. HOSAB’ın 20.yıl gecesinde, Bursa iş dünyası temsilcileri ve bölge sanayicileri bir araya geldi. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, gecede yaptığı konuşmada Türkiye’deki birçok sanayi bölgesinde olduğu gibi Hasanağa Sanayi Bölgesi’nin de ilk yıllarında türlü zorluklar yaşandığını anlattı.

Korun şunları söyledi: “Bölgemizde 1988 yılında ilk fabrikanın kurulmasıyla başlayan süreçte, 1990'lar boyunca 40 civarında fabrika kurulmuş, 2003 yılında OSB sicili alınmıştır. O zamana kadar elektriği, suyu, yolu, kanalizasyonu kısacası her şeyi sorunlu olan bölgede; tüm bu alt yapıları sanayiciler kurdukları dernek aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla oluşturmaya başlamıştır.

Daha sonra dönemin Hasanağa Belde Belediyesi ile yaşanan sıkıntılar, OSB sicilinin iptal olup yeniden alınması bizleri oldukça zorlamıştır. Ancak ne mutlu ki, bölge sanayicileri olarak bizler birbirimize kenetlenerek bu zorlukları aştık ve özellikle son 15 yılda yaptığımız yatırımlarla HOSAB'ı çağdaş olanaklara kavuşturduk, başarılı bir OSB ortaya çıkarttık. Bugün bölgemiz yeni katılımlarla kuruluş dönemine göre alan olarak iki kat büyümüştür.”

“HOSAB sanayicilerin başarısıdır”

HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve HOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Sezer ise yaptığı konuşmada “HOSAB’ın özel durumu da şudur; 2003 yılında ilk sicil alınıp tüzel kişilik kazanılırken, kuruluş protokolümüzde o zamanki adı Hasanağa İşverenler Derneği olan bugünkü HOSABSİAD’ın katılma payı oranı yüzde 100’dür. Yani HOSAB’ın kuruluşunda valilik, ticaret sanayi odası, belediyeler gibi bir kamu kurum ve kuruluşu yoktur.

Tamamen sanayicilerin kurduğu dernek vardır, tamamen sanayicilerimiz vardır. HOSAB, ilk günden bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları bir kuruş kamu kredisi veya kaynağı kullanmadan tamamen sanayicilerinin yarattığı finans ile yapılmıştır” diye konuştu.

Dünden bugüne HOSAB kitabı

Geceye katılan tüm davetlilere 20.yıla özel hazırlanan ‘Dünden Bugüne HOSAB Kitabı’ dağıtıldı. HOSAB Yönetiminin kararı sonrası Celil İnce tarafından yapılan araştırma, röportaj ve arşiv taramaları sonrası, yine Celil İnce tarafından kaleme alınan kitap, HOSAB'ın tarihine ışık tutuyor ve aynı zamanda bu tarihi gelecek nesillere aktarıyor.