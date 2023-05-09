Havada yolcu sayısı tırmanışta, kargo düşüşte

Pandemi döneminde havacı­lık sektörünün can simidi olan hava kargo Rusya-Ukray­na savaşının ardından başlayan düşüş grafiğini henüz yukarı doğru çeviremedi. Yolcu tarafı ise havayoluyla seyahate yöne­lik talebin her ay hızlı yükseli­şi sayesinde sektöre güç verme­yi sürdürüyor.

Özellikle Çin et­kisi nedeniyle yolcu talebinde büyük bir artış yaşanıyor. Kuzey Yarım Kürede ise bu yaz yolcu sayısında büyük bir artış bekle­niyor. Toplam yolcu trafiği mart ayında yüzde 52.4 artarken, dış hatlarda bu yükseliş yüzde 68.9 oldu.

Yurtiçi hatlarda havayol­ları pandemi öncesi dönemin yolcu sayısına nerdeyse ulaşmış durumda. IATA Genel Direktö­rü Willie Walsh, “2023 ilk çey­reği, hava yolculuğu talebi için güçlü bir notla sona erdi. Yurtiçi piyasalar pandemi öncesi sevi­yelerine yakın seyrediyor. Ulus­lararası seyahat için iki önem­li geçiş noktası aşıldı.

Birincisi, talep bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak COVID öncesi sevi­yelerin yüzde 81,6’sına ulaştı. Buna, Çin’in yeniden açılmasıy­la birlikte Asya-Pasifik taşıyı­cılarına olan talebin neredeyse üç katına çıkması öncülük etti. Ve uluslararası uçuşlarda do­luluk oranı yüzde 81,3’e ulaştı­ğı için verimlilik artıyor. Daha da önemlisi, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat için bilet sa­tışları, güçlü büyümenin Kuzey Yarımküre’deki en yoğun yaz se­yahat sezonunda devam edece­ğine dair sinyal veriyor” dedi.