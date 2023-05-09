Havada yolcu sayısı tırmanışta, kargo düşüşte
Pandemi döneminde havacılık sektörünün can simidi olan hava kargo Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan düşüş grafiğini henüz yukarı doğru çeviremedi. Yolcu tarafı ise havayoluyla seyahate yönelik talebin her ay hızlı yükselişi sayesinde sektöre güç vermeyi sürdürüyor.
Pandemi döneminde havacılık sektörünün can simidi olan hava kargo Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan düşüş grafiğini henüz yukarı doğru çeviremedi. Yolcu tarafı ise havayoluyla seyahate yönelik talebin her ay hızlı yükselişi sayesinde sektöre güç vermeyi sürdürüyor.
Özellikle Çin etkisi nedeniyle yolcu talebinde büyük bir artış yaşanıyor. Kuzey Yarım Kürede ise bu yaz yolcu sayısında büyük bir artış bekleniyor. Toplam yolcu trafiği mart ayında yüzde 52.4 artarken, dış hatlarda bu yükseliş yüzde 68.9 oldu.
Yurtiçi hatlarda havayolları pandemi öncesi dönemin yolcu sayısına nerdeyse ulaşmış durumda. IATA Genel Direktörü Willie Walsh, “2023 ilk çeyreği, hava yolculuğu talebi için güçlü bir notla sona erdi. Yurtiçi piyasalar pandemi öncesi seviyelerine yakın seyrediyor. Uluslararası seyahat için iki önemli geçiş noktası aşıldı.
Birincisi, talep bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak COVID öncesi seviyelerin yüzde 81,6’sına ulaştı. Buna, Çin’in yeniden açılmasıyla birlikte Asya-Pasifik taşıyıcılarına olan talebin neredeyse üç katına çıkması öncülük etti. Ve uluslararası uçuşlarda doluluk oranı yüzde 81,3’e ulaştığı için verimlilik artıyor. Daha da önemlisi, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat için bilet satışları, güçlü büyümenin Kuzey Yarımküre’deki en yoğun yaz seyahat sezonunda devam edeceğine dair sinyal veriyor” dedi.