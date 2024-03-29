"Havayolu taşınmasında tarafların bilinçlenmesi kritik önem taşıyor”

Tehlikeli maddelere ilişkin tüm tarafların sorumluluklarını bilip yerine getiriyor olması gereğine değinen Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Tehlikeli maddelerin yanı sıra gizli tehlikeli maddeler olarak tanımlanan maddeler uçuş güvenliğini tehdit edebildiğini söyledi.

Bilgehan Engin, IATA Kuralları gereği havayolu ile taşınan maddelerin paketlemesi, işaretlemesi, etiketlemesi ve yüklenmesinin yasal düzenlemeler doğrultusunda yapılması gerektiğini hatırlattı.

Elleçleme süreçleri de dahil olmak üzere görev alan tüm personelin gerekli eğitimleri almış olması gerektiğine değinen Engin, şöyle konuştu: “Günlük hayatta kullanılan, zararsız görünen birçok madde gizli tehlikeli madde içerebilir ve bu nedenle başta göndericilerin bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz ediyor.”

UTİKAD olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı ile son dönemde yaptıkları görüşmelere değinen Engin, bu görüşmelerde tehlikeli maddelerin havayolu ile emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınması için tarafların sorumluluklarının öne çıktığını vurguladı. Özellikle acentelerin kargo kabul süreçlerini güçlendirmesi gerektiğine değinen Engin, “Tüm paydaşların emniyetli ve güvenli bir şekilde taşıma yapılmasından sorumlu olduğu vurgulanıyor.

Bu sebeple sektörü temsil ettiğimiz platformlarda bu konudaki bilinci artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi. UTİKAD’ın eğitim faaliyetleri kapsamında Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması Standartları ve Sorunların Çözümü Eğitimi sunduklarını hatırlatan UTİKAD Başkanı Engin, eğitim içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: “Bu eğitim ile katılımcılara tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması hakkındaki ulusal ve uluslararası kuralları anlatıyoruz.

Ayrıca düzenleyici kuruluşlar, gönderici ve havayolu sorumlulukları, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasındaki minimum paketleme, etiketleme, işaretleme ve dokümantason gerekliliklerini aktarıyoruz. Eğitimde gizli ve beyan edilmeyen tehlikeli maddeler, tehlikeli madde olay ve kazaları, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında gerçekleşen sık hatalar ve çözüm önerileri hakkında kritik detayların incelenmesi ve katılımcıların operasyonlarını ve sistemlerini güçlendirecek bilgilerin aktarılmasını sağlıyoruz.”