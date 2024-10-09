Hedef %100 ‘iyi pamuk’ üretmek

Özlem SARSIN

Dünya pamuk üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, ‘iyi pamuk’ üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Halen üretiminin yüzde 10’unu iyi pamuktan karşılayan Türkiye, uzun vadede üretiminin tamamını sürdürülebilir tarımla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dünya çapında ‘iyi pamuk’ standardını belirleyen ve denetleyen bir girişim olan Better Cotton İnitiative (BCI), Dünya Pamuk Günü’nde pamuk sektörünün temsilcilerini Söke’de bir araya getirdi.

“İyi pamuk üretmek zorundayız”

Söktaş Tekstil ve Cengiz Akgün Tarım sponsorluğunda, Agrita Tarım ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Better Cotton Türkiye Kıdemli Koordinatörü Şeyma Karaçay, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, İTKİB Genel Sekreteri Mustafa Bektaş, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Tarım Bakanlığı yetkilileri, uluslararası markaların temsilcileri ile pamuk sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Söktaş CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, Türkiye’nin dünyada önemli bir tekstil ve hazır giyim ihracatçısı olduğunu belirterek, bunun sürdürülmesi için iyi pamuk standartlarında üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu dönüşümü sağlamak zorunda olduğunu, aksi halde uluslararası pazarda tercih edilmeyen bir ülke olacağının altını çizen Kayhan şu bilgileri verdi: “Türkiye’de iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen bütün pamukların iyi pamuk (BC) standartlarında olması için çalışıyoruz. Pamuk arazilerinde daralma var.

Su ve iklim krizi bizi bekliyor. Karbon vergisi gündemde. Bu nedenle sürdürülebilir tarım uygulamaları kaçınılmaz. Tekstil sektöründe, pamuk üretiminden tüketiciye varana kadar izlenebilirlik çok önemli. Biz Söke’deki tesislerimizde bunu yaptık. IPUD olarak da Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak hayata geçireceğimiz eş değerlik projemizle markalara danışmanlık hizmeti vererek tüm pamuk üreticilerinin bu standartlarda üretim yapması için çalışacağız.”

“İyi pamuk üretmek ihracat için şart”

IPUD’un pamuk üretiminin yüzde 50’sini iyi pamuk standardına ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Kayhan, bugün bu seviyenin yüzde 10’da olduğuna dikkat çekti. Kayhan, “İyi pamuk standardını yükseltemezsek ihracat baltalanır. Bizim ana pazarımız zaten Avrupa, bu ülkelerin hiç biri normal konvansiyonel ürün istemiyor.

Geri dönüşümlü ürün istiyor, tarım ürünlerinin sürdürülebilir olmasını istiyor. Better Cotton neyi sağlıyor, sadece tarlada üretim şartlarını değil, sosyal uygunluk konularını da kapsıyor. Çok güzel bir izleme sistemi var, bu sistemi biraz daha geliştiriyorlar. İzlenebilir bir ürün olduğu için ticaretini yapmak çok kolay, Türkiye’nin acil bir şekilde bu şartları sağlaması lazım” diye konuştu.

Onarıcı Tarım uygulamaları verimi artırdı

Sürdürülebilir ürünlerin arkasında büyük bir emek olduğuna da işaret eden İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Söktaş CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, tarlada Onarıcı Tarım uygulamasına başladıklarını ve verimi nerdeyse yüzde 100 oranında arttığını anlattı. Kayhan, “Onarıcı Tarım uygulamalarına başladığımızda aşağı yukarı yüzde 20 oranında verim kaybımız varken biz şu an tarlamızda 618 kilo verim aldık. Son ürüne kadar yüzde 100 izlenebilir ürün üretiyoruz. Karbon ayak izi ölçülebilir ürün yarattık. Bu bize karbon kredisi olarak geri dönecek” dedi.

Söke pamuğuna AB’den ilk coğrafi işaret

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ise Söke pamuğunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret belgesi aldığına dikkat çekerek, ayrıca İzmir ve Aydın Ticaret Borsaları ile birlikte 18 bin 500 tonluk saklama kapasiteli lisanslı pamuk deposu kurduklarını söyledi. Türk Patent Enstitüsü’nden de Söke pamuğunun tescillendiğini belirten Sağel, “Söke pamuğundan elde edilen iplikler hem ince hem de dayanıklı olup, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor” diye konuştu.