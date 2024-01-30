Hedef: Akdeniz’de ticaret ortaklıkları kurmak

Özlem SARSIN

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İzmir İş Kadınları Derneği olarak çok özel bir amaç ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Akdeniz ülkelerinin önde gelen iş dünyası temsilcilerini 'Akdeniz’in Sürdürülebilir Geleceği'ni konuşmak için bir araya getirdiklerini ifade etti.

İzmir İktisat Kongresi’nden aldıkları ilhamla kadın girişimciliği öncülüğünde Akdeniz Havzası iş insanları network koordinasyonun geliştirilmesinin ekonomik kalkınmadaki önemini yüksek sesle vurgulamak için büyük bir adım attıklarına işaret eden Sezgin, “Bugüne kadar Akdeniz havzasındaki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde Türkiye’nin batıya açılan penceresi olan İzmir’in Avrupa-Akdeniz bölgesindeki temsiliyetini artıran uluslararası projelere imza attık.

Hedefimiz Akdeniz Havzasında sürdürülebilir ticaret ortaklıkları kurmak ve bu ortaklıkları her birimiz adına güçlendirmek” dedi. Sezgin, Akdeniz İş Dünyası Zirvesi’nin sürdürülebilir olmasının en büyük amaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Zirvenin paydaşlarından biri olan İzmir Valisi Süleyman Elban da Akdeniz Havzasının medeniyetin beşiği olduğu gibi ticaretin de beşiği olduğunu söyleyerek, bölgede yaşanan sorunların çözümü için kadınların öncülük etmesinin zirveyi başarıya taşıyacağı inancını perçinlediğini vurguladı.