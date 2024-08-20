Her ‘kârlı yatırım’ vaadine kanmayın, çoklu kimlik doğrulaması kullanın

Pandemiyle bir­likte hızla büyüyen dijitalleş­me fırsatçıların da radarına gir­di. Gelişen teknolojik çözümle­re kötü amaçlı kişilerin hızlıca adapte olması, banka dolandırı­cılıklarında dünyada önemli bir artış yaşanmasına neden oldu.

ABD'de 1,59 milyar dolarlık oltalama halen hafızalarda

ABD’de 2022 yılında, 1,59 milyar dolar tutarında yaşanan dolandırıcılık bu durumun en somut kanıtı niteliğinde. Kişi ve kurumların banka dolandı­rıcılıklarına karşı her zaman­dakinden daha fazla bilinç ka­zanmasını gerektiğini söyleyen Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Ak­koyunlu, banka dolandırıcılı­ğında en çok kullanılan yöntem­leri ve finansman kaynaklı mo­bil ve dijitalde alınması gereken önlemler konusunda tüketicile­re uyarılarda bulundu.

İşte 10 dolandırıcılık türü

1- Büyük miktarda para, kredi veya karlı yatırımlara erişim vadeden bu dolandırıcılık, talep veya başvuruları kabul etmek için ‹işleme koyma’ adı altında ücret istiyor.

2- Kişilerin borçlu olduğu tu­tardan daha yüksek miktar­da sahte çekler sağlıyor, sonra aradaki farkın ödenmesini ta­lep ediyor.

3- Vergi iadesi sağlama baha­nesiyle kişisel ve mali bilgi­leri elde etmek için vergi döne­minde yetkili kurumları taklit ediyor.

4- Popüler bir e-ticaret si­tesinde yasal satıcılar gi­bi davranan dolandırıcılar, var olmayan ya da düşük kaliteli ürünler sunarak kişileri tuzak­larına çekiyor. Para iadesi talep eden kişiler için de takip edile­meyen ödeme yöntemleri kul­lanıyor.

5- Sosyal medyada arkadaşla­rı, aileleri veya güvenilir iş­letmeleri taklit eden dolandırı­cılar, diğer kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşma veya para göndermeleri için kandırıyor.

6- Paket teslimatlarının gecik­tiği iddiasıyla dolandırıcı­lar, sorunu ‘çözmek’ için sahte bildirimler göndererek kişisel bilgileri istiyor.

7- Özellikle doğal afetlerde ha­yır kurumu temsilcisi gibi davranan dolandırıcılar, yar­dımseverlerden para bağışı ta­lep ediyor. Bağışlar, banka ha­valeleri veya ön ödemeli kartlar gibi takibi zor ödeme yöntem­leriyle kötü amaçlı kişilere ula­şıyor.

8- Yatırım uzmanları kimliği­ne bürünen dolandırıcılar, minimum riskle yüksek getiri vaadiyle tüketicileri tuzakları­na çekmeye çalışıyor.

9- Teknik destek gibi davranan dolandırıcılar, kişinin bil­gisayarına veya mobil cihazına uzaktan erişim talep eden uzak­tan dolandırıcıları içeriyor.

10- Kamu hizmeti şirketle­rinden (elektrik, su, gaz) bir temsilci gibi davranan do­landırıcılar, telefon ve e-pos­tayla kişileri, hizmet kesintisi tehdidiyle para çalıyor.

Banka dolandırıcılığından kaçınmanın önemli adımları

-Finans kurumlarından gelen beklenmedik iletişimlerin gerçekliğini her zaman doğrulayın.

-Görünüşte saygın biri hemen harekete geçmenizi isterse, durun. Banka uyarı mesajlarını dikkate almayın, açıklığa kavuşturmak için şubenizi kendiniz arayın.

-Kötü amaçlı yazılımlara karşı güncel güvenlik yazılımları kullanın.

-Hesaplarınıza güvenlik katmanı eklemek için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanın.

-Banka ekstrelerinizi yakından takip edin ve şüpheli faaliyetleri derhal bildirin.