Her ‘kârlı yatırım’ vaadine kanmayın, çoklu kimlik doğrulaması kullanın
Teknolojinin gelişmesine hızlıca adapte olan fırsatçılar, banka dolandırıcılıklarında dünyada artış yaşanmasına neden oldu. Kişi ve kurumların daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Her ‘karlı yatırım’ vaatlerine kanmayın, hesaplarınızda çoklu kimlik doğrulama kullanın” uyarısı yaptı.
Pandemiyle birlikte hızla büyüyen dijitalleşme fırsatçıların da radarına girdi. Gelişen teknolojik çözümlere kötü amaçlı kişilerin hızlıca adapte olması, banka dolandırıcılıklarında dünyada önemli bir artış yaşanmasına neden oldu.
ABD'de 1,59 milyar dolarlık oltalama halen hafızalarda
ABD’de 2022 yılında, 1,59 milyar dolar tutarında yaşanan dolandırıcılık bu durumun en somut kanıtı niteliğinde. Kişi ve kurumların banka dolandırıcılıklarına karşı her zamandakinden daha fazla bilinç kazanmasını gerektiğini söyleyen Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, banka dolandırıcılığında en çok kullanılan yöntemleri ve finansman kaynaklı mobil ve dijitalde alınması gereken önlemler konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu.
İşte 10 dolandırıcılık türü
1- Büyük miktarda para, kredi veya karlı yatırımlara erişim vadeden bu dolandırıcılık, talep veya başvuruları kabul etmek için ‹işleme koyma’ adı altında ücret istiyor.
2- Kişilerin borçlu olduğu tutardan daha yüksek miktarda sahte çekler sağlıyor, sonra aradaki farkın ödenmesini talep ediyor.
3- Vergi iadesi sağlama bahanesiyle kişisel ve mali bilgileri elde etmek için vergi döneminde yetkili kurumları taklit ediyor.
4- Popüler bir e-ticaret sitesinde yasal satıcılar gibi davranan dolandırıcılar, var olmayan ya da düşük kaliteli ürünler sunarak kişileri tuzaklarına çekiyor. Para iadesi talep eden kişiler için de takip edilemeyen ödeme yöntemleri kullanıyor.
5- Sosyal medyada arkadaşları, aileleri veya güvenilir işletmeleri taklit eden dolandırıcılar, diğer kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşma veya para göndermeleri için kandırıyor.
6- Paket teslimatlarının geciktiği iddiasıyla dolandırıcılar, sorunu ‘çözmek’ için sahte bildirimler göndererek kişisel bilgileri istiyor.
7- Özellikle doğal afetlerde hayır kurumu temsilcisi gibi davranan dolandırıcılar, yardımseverlerden para bağışı talep ediyor. Bağışlar, banka havaleleri veya ön ödemeli kartlar gibi takibi zor ödeme yöntemleriyle kötü amaçlı kişilere ulaşıyor.
8- Yatırım uzmanları kimliğine bürünen dolandırıcılar, minimum riskle yüksek getiri vaadiyle tüketicileri tuzaklarına çekmeye çalışıyor.
9- Teknik destek gibi davranan dolandırıcılar, kişinin bilgisayarına veya mobil cihazına uzaktan erişim talep eden uzaktan dolandırıcıları içeriyor.
10- Kamu hizmeti şirketlerinden (elektrik, su, gaz) bir temsilci gibi davranan dolandırıcılar, telefon ve e-postayla kişileri, hizmet kesintisi tehdidiyle para çalıyor.
Banka dolandırıcılığından kaçınmanın önemli adımları
-Finans kurumlarından gelen beklenmedik iletişimlerin gerçekliğini her zaman doğrulayın.
-Görünüşte saygın biri hemen harekete geçmenizi isterse, durun. Banka uyarı mesajlarını dikkate almayın, açıklığa kavuşturmak için şubenizi kendiniz arayın.
-Kötü amaçlı yazılımlara karşı güncel güvenlik yazılımları kullanın.
-Hesaplarınıza güvenlik katmanı eklemek için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanın.
-Banka ekstrelerinizi yakından takip edin ve şüpheli faaliyetleri derhal bildirin.