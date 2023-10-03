Hevin, konsept mağazalar açacak

Mobilya sektörü içerisinde kendine özgün tasarımlarıyla konsept çalışarak, tam entegre tesisleriyle bölgesellikten ulusala çıkmayı amaçladıklarını belirten Hevin Mobilya Genel Müdürü Mustafa Azger, tam entegre bir tesis olan fabrikalarında kendine özgü, modern çizgilere sahip olan ürünlerinin orta segment ve üstüne hitap ettiğini söyledi.

Bu yıl satışların yüzde 60’ını ihracat odaklı hedeflediklerini en çok ihracat yaptıkları ülkelerin ise Suudi Arabistan, Türkmenistan, Irak, Kazakistan ve Cibuti olduğunu belirten Azger, hedef ülkelerinin başında ise Afrika ve Avrupa Kıtası’nın geldiğini kaydetti.

Türkiye içinde ise konsept mağazalar açmayı ve buna uygun personel altyapısı hazırlayarak büyümek istediklerini dile getiren Mustafa Azger, “Her sene üstüne ekleyerek 2030 yılına kadar mağazalarımızla Türkiye’nin birçok noktasına yayılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çevreci üretim modeli ile hareket ederek, fabrikalarındaki motorların dönüşüm süreçlerinin, Çukurova Üniversite- sanayi iş birliği ile gerçekleştirildiğini, fabrika üstüne güneş paneli kurarak kendi enerjisini üreten, fazlasını satan, çevre dostu bir tesis olarak sektörde yer aldıklarını vurguladı.

“İş garantili meslek okulları açılmalı”

İşgücünün fazla olduğu mobilya sektöründeki temel sorunun kalifiye eleman bulmak olduğuna da dikkat çeken Azger, bu soruna çözüm olarak, iş garantili meslek okullarının bir an önce açılması gerektiğini aktardı. Azger, “Tasarım ve Ar-Ge konusunda özel bir çaba göstermemiz gerekiyor. Mobilya hacimli bir ürün grubu olduğu için depolama, showroom ve fuarlarda ürün başına düşen maaliyetler yüksek olmaktadır. Mobilya İhtisas OSB'lerini ve ürünlerimizi sergileyeceğimiz mobilya AVM’lerin kurulması için hükümetten destek bekliyoruz” dedi.