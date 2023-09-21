HOSABSİAD’da Sezayi Sezer yeniden başkan seçildi

Kenan SERTALP

Genel kurulda ayrıca derneğin 2 yılda bir yapılan genel kurul toplantılarının 3 yılda bir yapılmasına, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İşadamları Derneği adındaki ‘İşadamları’ yerine ‘İş İnsanları’ ibaresinin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Derneğin açık adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve İş İnsanları Derneği oldu. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nin (HOSAB) kurucusu olarak bölge adına yapılan birçok iş ve işlemin dernek yerine HOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını vurgulayan Sezer, "Derneğimiz aracılığı ile son dönemde Kahramanmaraş ve Hatay deprem bölgelerine yiyecek, koteyner yardımlarda bulunduk. Bursa’da gerek eğitim gerekse sosyal sorumluluk projelerine katkı yapmaya gayret ediyoruz. Yeni dönemde de HOSAB çatısı altında işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun da yaptığı konuşmada bölgedeki son yatırım ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Korun, 2019 yılında bünyelerine kattıkları Akçalar Gelişim Bölgesinde alt yapı yatırımlarının sonuna geldiklerini belirterek şunları söyledi: ‘’Ekim ayı başından itibaren Kayapa OSB atık sularını Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtmaya başlıyoruz.

İleri arıtma kapasitemizi arttıracak yatırım ile artan su talebi karşısında sıkıntıya düşmeyeceğiz. 2 bin metreküplük su depomuzu devreye aldık. Yine artan elektrik enerjisi talebi nedeniyle Hasanağa Trafo Merkezimizden yeni hat tesisi yatırımına başladık.’’

Yeni yönetim kimlerden oluştu?

HOSABSİAD’ın oybirliği ile seçilen 17.Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Sezayi Sezer, Ömer Faruk Korun, Mesut Rekkalı, Nazmi Kırımcı, Haluk Korun, Rıdvan İşbaşaran ve Fatih Sivri. HOSABSİAD Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Tahir Taner Acar, Sedat Sezer, Erdil Uğurlu, İbrahim Gökdağ, Ali Şener Acar, İrem Tozluyurt ve Müge Karayalçın’dan oluştu.

HOSABSİAD Denetim Kurulu asil üyeliklerine Murat Erceiş, Ümit Sırt, Erkan Pancaroğlu; yedek üyeliklerine ise Vedat Saygın, Mehmet Topak ve Naz Çelebi seçildi. Toplantıda ayrıca MARSİFED delegeleri olarak Sezayi Sezer, Ömer Faruk Korun, Fatih Sivri, Rıdvan İşbaşaran ve Haluk Korun seçildi.