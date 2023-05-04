Hububat alım fiyatları sezon öncesi açıklansın

Güneş DOĞDU SOYLU

Çiftçinin dört gözle beklediği hububat alım fiyatlarının sezon öncesi açıklanması isteniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı, Gaziantep Ticaret Borsası(GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, mayıs sonlarına doğru Türkiye'de ilk buğday hasadının başlayacağını kaydetti.

Tiryakioğlu, TMO’nun 2023 dönemi hububat alım fiyatlarını erken açıklamasının sektör temsilcilerinin önünü görebilmesi açısından önem taşıdığını bildirdi. Hububatta yeni hasat sezonunun mevsimsel kaymalardan dolayı mayıs ayı sonlarına doğru Çukurova Bölgesinde başlamasını beklediklerini kaydeden Tiryakioğlu, buğdayda geçen seneki toplam rekolteye yakın bir üretim öngördüklerini ifade etti.

Tiryakioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü “ “Meteorolojik verilere göre, ekim-mart arasındaki 6 aylık dönemde, yağışlarda geçen yıla oranla yüzde 25 bir azalma söz konusuydu. Özellikle ocak-şubat yağışları bizi ciddi anlamda endişelendirmişti. Ancak mart ve nisan aylarındaki yağışlar üretim alanlarının toparlanmasını sağlayarak yüzümüzü güldürdü. Mart ayı bu anlamda son 27 yılın en yağışlı zaman dilimi olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde bu sene buğday ekiliş alanlarının artış göstermesi rekoltedeki kaybı dengeledi diyebiliriz.

Doğu Anadolu Bölgesini de göz önünde bulunduracak olursak mayıs ve haziran ayındaki yağışlar ülkemiz için rekoltede belirleyici unsur olacak. Sezonu geçen seneki toplam rekolteye yakın 20 milyon ton dolaylarında bir buğday üretimiyle kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Dünya genelinde bu sene hem tahıl üretiminde hem de stok kısmında anlamlı bir risk bulunmadığına da vurgu yapan Tiryakioğlu, bu olumlu gelişmenin küresel ölçekte tahıl fiyatlarına da yansıdığını kaydetti. Buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 130’a yükseltilmesine de değinen Tiryakioğlu, kararın çiftçileri koruma adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Atılan bu adımın her hasat sezonu beklenen bir durum olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Bir yılı aşkın bir süredir bu ürünlerde yüzde ‘0’ gümrük vergisi uygulanıyordu. Şimdi yeni sezona giriyoruz kararı bu nedenle içerde fiyatları dengelemek ve üreticiyi korumak adına atılmış mevsim normallerine uygun bir adım olarak görüyoruz “diye konuştu.

“Tahıl Koridoru Anlaşması sürer”

Ahmet Tiryakioğlu, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden uzatılmasına yönelik sürdürülen çalışmalara değindi. Tiryakioğlu, “Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Türkiye’nin ev sahipliğinde Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması 18 Mayıs’ta sona eriyor.

Sürenin uzatılmasına yönelik görüşmeler halen devam ediyor. Anlaşmanın yeniden yapılamaması özellikle bazı ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerini olumsuz etkileyecektir. Fakat Rusya’nın bu sene yüksek bir ürün rekoltesi var ve bunun yanı sıra geçmişten kalan ciddi stokları da mevcut. Aynı şekilde Ukrayna içinde bu durum geçerli. Bu nedenle 18 Mayıs’ta Türkiye’nin öncülüğünde anlaşmanın yeniden devam edeceği kanısını taşıyoruz" dedi.