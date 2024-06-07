Hububat ihracatı 5 ayda 5 milyar doları yakaladı

Türkiye tarihindeki en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği mayıs ayında, hububat sektörünün aylık ihracat artışı yüzde 13,8 yükselişle tüm sektörler ortalamasının üzerinde yer aldı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelirin yüzde 11,6 arttığı beş ayda, yüzde 8,5 gerilemeye rağmen ABD ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 706,4 milyon dolar, buğday unu ihracatı 603,0 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı ise 593,2 milyon dolar oldu.

“TMO, piyasa gerçeklerini de gözetecektir”

Beş aylık dönemde miktar bazında hububat ihracatının yüzde 25,4 artış gösterdiğini belirten TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, fiyatların gerilediği noktada, tarımsal verimliliğin sektör için her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Dünya buğday stoklarındaki artışa bağlı olarak küresel buğday fiyatlarında bir gerileme söz konusu oldu.

Geçen yıl TMO tarafından satın alınan 13,1 milyon ton hububatın önemli bir kısmı bu yıla stok devri yaptı. Bu yıl hem artan ekim alanları hem de Nisan ayı dışında mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden yağışların da etkisiyle 21 milyonluk ton buğday üretimi bekliyoruz. Stokların yüksek seyrettiği bir ortamda TMO’nun açıklayacağı buğday alım fiyatlarının, üreticilerin beklentileri gözetilse de piyasa gerçeklerine göre olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Buğday unu ihracat fiyatı %16.6 düştü

Son haftalarda bir hareketlilik olmakla beraber, Ocak-mayıs dönemi verilerine göre kilogram başına buğday unu ihracat fiyatlarının geçen yılın yüzde 16,6 altında seyrettiğine işaret eden Tiryakioğlu şunları belirtti: “Bu yıl Karadeniz ülkelerindeki üretim düşüşüne rağmen, dünya buğday üretiminin 800 milyon tona yakın seviyelerde olacağı beklentisiyle küresel fiyatlarda aşırı yükseliş olmayacaktır.

Diğer yandan, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkenin depolarındaki ürün azalmaya başladığından buğday talebi yine canlı olacaktır. 5 aylık dönemde buğday unu ihracatımız miktar bazında yüzde 26,4 arttı. Avustralya, Arjantin ve ABD gibi rakip ülkeler ellerindeki mahsulün satışı için daha agresif olabilirler ama bu durum Orta Doğu ve Asya pazarındaki güçlü ticari ilişkilerimizi etkilemez.”

Taycı: Maliyet artışları zorluyor

İHBİR’in mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,50 artışla 328,7 milyon dolara çıkarken; ilk 5 aylık ihracat yüzde 6,6 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı. Hububat sektörünün Türkiye geneli mayıs ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 13,8 artışla 1 milyar 66 milyon dolara ulaşırken, Türkiye geneli ocak-mayıs dönemi ihracatı yüzde 7,26 artarak 5,05 milyar dolara ulaştı.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, özellikle maliyet artışlarından kaynaklı fiyat tutturamamanın rekabet şansını gün geçtikçe daha fazla zora soktuğunu belirtti. Hububat ve bakliyattaki ihracat artışının hedef ve beklentilerin çok altında olduğuna dikkat çeken Taycı, “Halihazırda ihracatımızdaki artışının en büyük sebepleri; pazar çeşitliliğimiz. Tüm üreticilerimiz ile her türlü ihracat aktivitesini değerlendirmekteyiz” dedi.