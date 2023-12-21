İGE’den ihracatçıya ucuz ve hızlı kredi portalı

Birol BOZKURT

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen, ihracatçı ve bankaları tek noktada buluşturan yeni nesil kefalet uygulaması "İGE Kefalet Portalı" hizmete girdi. Özellikle ihracatçı KOBİ'leri uygun koşullarla finansmana eriştirecek İGE Kefalet Portalı, hem ihracatçıları hem bankaları tek ekranda buluşturacak.

Portalın tanıtım toplantısı İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun katılımıyla yapıldı.

Portala 21 banka entegre oldu

Yeni portala Eximbank dışında 20 banka entegre oldu. Böylece İGE yeni portal ile 21 banka aracılığıyla ihracatçılara kredilere kefalet desteği sağlayabilecek. Aylarca süren kredi onay ve kullandırım süreçlerini 9 güne kadar düşürdüklerini ifade eden İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, toplantıda yaptığı konuşmada “Portala üye olan ihracatçılarımız ihtiyaç duyduğu kredi talebini girdikten sonra 7 iş günü içerisinde bankalar kredi talebine cevap verebilecek.

Sistem bankaları da uygun kredi vermeye zorlayacak şekilde tasarlandı. Sistem ihracatçıların bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor.

Portal sayesinde bankalar kredi vermek istediği ihracatçı için diğer bankaların ne kadar faiz önerdiğini görebilecek. Tabii diğer bankaların ismi görünmeyecek. Böylece bankalar 7 gün boyunca faiz koşullarını revize etme imkanına sahip olacaklar. Bu da kredi maliyeti ve vadesi açısından ihracatçıya avantaj olarak yansıyacak. Kredi çekeceği bankayı seçen ihracatçı iki gün içerisinde kredisini bankadan kullanabilecek” dedi.

“13 bin ihracatçının 58 milyar TL’lik kredisine kefalet verdik”

İGE Kefalet Portalı’nın hem teminat sağlama hem de mevcut piyasa koşulları içinde faiz, komisyon ve vade açısından en uygun seçeneği bulma konusunda ihracatçıya sağladığı fayda açısından bu sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu belirten Kasım Akdeniz, şu bilgileri verdi: “Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kefaletimizi Mart 2022’de Eximbank üzerinden verdik.

Kısa sürede 20 bankanın sürece dahil olmasıyla kefalet sisteminin kapsamını ve hacmini geliştirdik. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 13 bin başvuruyu onaylayarak toplam 58 milyar TL’lik ihracat kredisine kefalet verdik. Ülkemizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve kalkınması için ihracatın artırılması, tabanının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlayış içerisinde İGE Kefalet Portalı’nı ihracat yapan kurumlarımızın finansmana hızlı, kolay ve en uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Potal’daki tüm sürecin dijital ortamda başladığını ve sonuçlandığını söyleyen Akdeniz, “İhracatçılarımızın Portal’dan faydalanmalarını teşvik amacıyla; bu Portal üzerinden İGE kefaleti ve fiyat alarak kredi kullanmaları halinde, İGE kefaleti için ödeyecekleri komisyonun %50’sini direkt olarak hesaplarına gönderme kararı aldık. Portal bu yönüyle de ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Bankaların kredi verme süreleri hızlanıyor

Kasım Akdeniz, “İGE Kefalet Portalı sayesinde ihracatçılar tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabiliyor. Aynı şekilde tüm bankalar da müşterisi olsun olmasın, o ihracatçının bulunduğu lokasyonda faaliyet göstermese dahi tüm ihracatçılara ulaşabiliyor. Bu yönüyle ihracatçılara fayda sağladığı kadar bankalarımız için de müşteri kazanımını kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir uygulama. Bankalarımız bu Portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabilecekler” dedi.

“Finansmana erişimi kolaylaştırmak önemli”

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti. Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, "İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.

“İhracatımızı 255 milyar doların üzerinde kapatacağız”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de İGE Kefalet Portalı'nın ihracatçıların finansman ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Serbest piyasa şartları içinde faiz ve diğer kredi koşullarını iyileştirmesi bakımından oldukça önemli bir araç olarak ihracatçılarımızın kullanımına sunuluyor. Portal veri ve ileri teknoloji kullanarak finansmana en uygun koşullarda erişimi sağlayabilecek inovatif bir platform. Prosedürler kısaldıkça ihracatımız hız kazanacak. Hep birlikte ihracatımızı çok daha iyi seviyelere taşıyacağız. İki yılda ihracatımızı yaklaşık yüzde 51 artırdık. Tüm zorlu şartlara rağmen bu yılı da 255 milyar doların üzerinde bir ihracatla, yani rekorla kapatacağız" dedi.