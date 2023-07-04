İGMD Başkanı Keskin, gümrük müşavirliği mesleğinin 114. yılını kutladı

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Mesleğimizin 114. yılını en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyetimizin 100. yılında, dış ticaretin en önemli aktörlerinden biri olan kariyer mesleğimizin 114. yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. 01 Temmuz 1909 tarihinde Sultan Mehmet Reşad döneminde yürürlüğe giren padişah talimatnamesi ile ruhsatnameye bağlanan, dış ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren gümrük müşavirliği mesleğinin uzun yıllar boyu büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. 1927 yılında bir Meslek Kanununa sahip bulunan kariyer mesleğimizin 114. onur yılında, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat döneminde, müstakil Meslek Kanununu hayata geçebilmesi tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.