İkinci 500’de yer alarak sektördeki güçlü konumumuzu gösterdik

Listede olmanın şirketlerinin sürdürülebilir büyüme strateji­lerinin ve etkin yönetim anlayı­şının bir sonucu olduğunu ifade eden Düzgören, aynı zamanda bu durumun ekiplerinin özverili ça­lışmasının, müşteri odaklı yak­laşımının ve yenilikçi çözüm­lerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Daha iyisini hedefleyeceğiz”

Türkiye'nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu liste­sinde bu sene de yer alma­nın firmaları açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Ge­nel Müdür Refik Düzgören, “Bu başarı, hem şir­ketimizin sek­tör içindeki ko­numunu ve stratejik hedef­lerimize ulaşma yönündeki iler­lemesini hem de şirketimizin bü­yüme potansiyelini ve sektörde­ki etkili performansının bir gös­tergesi.

Elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda ekip üyelerimizin özverili çalışmaları ve stratejik vizyonumuzun bir sonucu ola­rak ortaya çıktı. Şirket olarak, bu başarının getirdiği sorumlulu­ğun farkındayız ve bu başarılar bize daha büyük hedefler koyma konusunda ilham veriyor. Far­lı bir ifadeyle daha iyisi için ça­lışacağız. Gelecek yıllardaki he­deflerimiz, bu başarının üzerine inşa ederek daha ileriye gitmek olacaktır” diye konuştu.

Yeni ürün ve hizmetlerini pi­yasaya sunarak pazar paylarını genişlettiklerini ve operasyonel verimliliklerini artırdıklarını anlatan Refik Düzgören, “2024 yılı, küresel ekonomik belir­sizlikler ve tedarik zinci­rindeki lojistik problem­ler gibi dış etkenler nede­niyle tüm sektörlerde çeşitli zorluklara yol açtı. Ancak Petro­yağ olarak geçmiş­ten bu yana sür­dürdüğümüz ‘üç coğrafyada ham­madde temini’ stratejimiz saye­sinde bu zorluk­ları başarılı bir şekilde aşabil­dik” dedi.