İkinci 500’de yer alarak sektördeki güçlü konumumuzu gösterdik
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde yer alarak sektördeki güçlü konumunu ve başarılı performansını bir kez daha ortaya koyduklarını söyleyen Petroyağ Lubricants Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, listeye 324’üncü sıradan girdiklerini belirtti.
Listede olmanın şirketlerinin sürdürülebilir büyüme stratejilerinin ve etkin yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade eden Düzgören, aynı zamanda bu durumun ekiplerinin özverili çalışmasının, müşteri odaklı yaklaşımının ve yenilikçi çözümlerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
“Daha iyisini hedefleyeceğiz”
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu sene de yer almanın firmaları açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Refik Düzgören, “Bu başarı, hem şirketimizin sektör içindeki konumunu ve stratejik hedeflerimize ulaşma yönündeki ilerlemesini hem de şirketimizin büyüme potansiyelini ve sektördeki etkili performansının bir göstergesi.
Elde ettiğimiz bu başarı, aynı zamanda ekip üyelerimizin özverili çalışmaları ve stratejik vizyonumuzun bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şirket olarak, bu başarının getirdiği sorumluluğun farkındayız ve bu başarılar bize daha büyük hedefler koyma konusunda ilham veriyor. Farlı bir ifadeyle daha iyisi için çalışacağız. Gelecek yıllardaki hedeflerimiz, bu başarının üzerine inşa ederek daha ileriye gitmek olacaktır” diye konuştu.
Yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya sunarak pazar paylarını genişlettiklerini ve operasyonel verimliliklerini artırdıklarını anlatan Refik Düzgören, “2024 yılı, küresel ekonomik belirsizlikler ve tedarik zincirindeki lojistik problemler gibi dış etkenler nedeniyle tüm sektörlerde çeşitli zorluklara yol açtı. Ancak Petroyağ olarak geçmişten bu yana sürdürdüğümüz ‘üç coğrafyada hammadde temini’ stratejimiz sayesinde bu zorlukları başarılı bir şekilde aşabildik” dedi.