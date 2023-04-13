İkinciyeni.com Genel Müdürü: Kısa dönem araç kiralamaya olan talep yüzde 40 arttı

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, 2023 yılının ilk çeyreğine dair kısa dönem kiralamaya ait verileri açıkladı. Buna göre 2023 yılının Ocak – Mart döneminde kiralama adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, ‘37 ilde, 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80 bayimizle ve çeşitlilikten taviz vermeyen 24 marka ve 110’dan fazla modelden oluşan 6000 aracın üzerindeki geniş araç parkımızla araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatmak istiyoruz.

Geçen yıla göre yüzde 38 arttı

Bu yılın ilk üç aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayilerimiz, mobil uygulamamız ve resmi web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Önümüzdeki Ramazan Bayramı tatili ve yaz dönemiyle beraber kısa dönem kiralama sektöründe ciddi bir ivme yakalanacağını düşünüyoruz’ dedi.

Savcı ayrıca, kiralama gün sayısında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış yaşandığını belirtti.

2023’e müşteri memnuniyeti birinci önceliğimiz olacak şekilde başlamıştık. Bu senenin devamında da mevcut bayilerimizi geliştirme ve büyütmenin yanı sıra dijital yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdüreceğiz. Yılsonunda müşteri hizmet kalitemizden taviz vermeden ulaştığımız pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz’ şeklinde konuştu.

Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödeme yapılmamalı

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı özellikle bayram öncesinde araç kiralarken mağduriyet yaşanmaması için kurumsal markaların tercih edilmesi konusunda tüketicileri uyardı. Savcı, ‘En çok duyduğumuz şikayetlerden biri de anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödeme yapılması ve mağduriyet yaşanması.

Garenta olarak tüm ödemeleri bayilerimiz, resmi web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden alıyoruz. Kurumsal markaların birçoğunda prosedür bu şekilde işliyor. Tüketicilerin e-mail, sms ya da anlık mesajlaşma uygulamasından gelen linkler üzerinden ödeme yapmamasını öneriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.