Barajlardaki su seviyesinde rekor düşüş

Ekolojik Geçiş Bakanlığı verilerine göre, tarım ve sanayi gerek evlerde kullanılan suyu sağlamaya yönelik barajlar ve göletlerdeki su rezervinin ülke genelinde ortalama yüzde 29,3’e gerilediği bildirildi.

Mevcut durumda ülkenin yüzde 40'ının su kıtlığı nedeniyle acil durumda olduğu belirtilirken, su sorununun ise özellikle su rezervinin yüzde 19,4’te olduğu Endülüs ve yüzde 24,1’de olan Katalonya bölgelerinde öne çıkıyor. Sıcak hava dalgalarının erken başladığı ve sık görüldüğü İspanya’nın istatistiklerine göre 1961 yılından bu yana en sıcak yaz geçiriliyor. Ayrıca İspanya, son 60 yılın da en kurak üçüncü yılını yaşıyor.

Elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajlardaki su rezervlerinin de yüzde 56’ya gerilediği ülkede, bunun son 10 yılın ortalamasının (yüzde 64,6) altında olduğu bildirildi. Yetkililer hafta sonundan itibaren özellikle ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yağış tahmininde bulunsa da kuraklığa çare olmayacağını savunuyor.