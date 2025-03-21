Buzullar eridikçe su krizi daha da belirginleşiyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarını korunma­sına dikkat çekerek farkındalık oluş­turmak amacıyla 1993’te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü’nün bu yılki teması ‘Buzulların Korunması’ ola­rak belirlendi. BM tarafından yapılan açık­lamalarda, donmuş dünyamızın küçüldü­ğüne ve su döngüsünün daha öngörülemez hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Buzullardaki erime tarımı ve yerleşimi tehdit ediyor

Dünya Su Günü kapsamında açıklamada bulunan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, “Buzulların korunması bir hayat­ta kalma mecburiyetidir. Buzullar, yaklaşık 170 bin kilometreküp buz depolayarak, kü­resel tatlı suyun yaklaşık yüzde 70’ini ba­rındırıyor. 21. yüzyılda ise buzullar benze­ri görülmemiş oranlarda kütle kaybediyor. Bunun sonucunda doğal afetler ve kuraklık artıyor, tatlı su kaynakları ciddi oranda aza­lıyor. Buzullardaki erime, dünya genelinde birçok tarım arazisi ve yerleşim yerini de tehdit ediyor” dedi.

‘’Su krizi GSYH kaybı da yaratıyor’’

Su krizinin derinleşmesinin göstereceği etkilere vurgu yapan Kalebaşı, ‘’Araştırma­lara göre, 2050’ye kadar dünya gıda üretimi­nin yarısından fazlası risk altında bulunu­yor. Günümüzde yaklaşık üç milyar insan, kuruma yaşanan veya toplam su varlığında istikrarsız eğilimlerin görüldüğü bölgeler­de yaşıyor. Bilinçsizce kullanım sonucun­da yer altı sularımız da azalıyor. Öte yandan su krizi, 25 yıl içinde dünya genelinde GS­YH’da (Gayrısafi Yurtiçi Hasıla) ortalama yüzde 8’lik bir kayıp yaratma tehditi oluş­turuyor. Gelecekte toplumsal infiallerin ya­şanmaması ve dünya barışının korunma­sı adına su krizine acil çözümler getirmek mecburiyetindeyiz’’ ifadelerini kullandı.