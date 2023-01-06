Daikin İtalya, Landi S.p.A’yı satın aldı

İnovatif yaklaşımı ve buluşlarıyla iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin, dünyanın çeşitli bölgelerindeki büyümesini sürdürüyor. Yatırımlarının yanı sıra stratejik satın almalarla da hinterlandını her geçen gün genişleten Daikin, bütüncül çözümler üretme planına uygun aksiyonlar alıyor. Bu amaç doğrultusunda hareket eden Daikin Europe N.V.’nin yan kuruluşu Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., İtalyan teknik servis şirketi Landi S.p.A'yı satın aldı. Milano’da imzalanan anlaşma, Daikin’in ticari ve endüstriyel müşterilerine yönelik toplam çözümler üretebilmesinin adımlarından biri olması nedeniyle önem taşıyor. Büyük sistemlerin mühendislik ve proje yönetiminde uzmanlığı ile bilinen Landi S.p.A.,’nın satın alınması, Daikin Europe'un bütünsel çözüm sağlayıcı olma planlarının bir uzantısı olarak dikkat çekiyor.

Landi S.p.A.'nın satın alınmasının Daikin Europe'un HVAC pazarındaki hizmet ve çözüm önerisini geliştirme planının bir adımı olduğunu belirten yetkililer, Daikin Europe’un artan ekipman satışları ve iş ortağı ağı için servis kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını ifade ediyor. Uzmanlığını ve teknolojisini bakım ve anahtar teslim çözümler sunan iş tekliflerine yönlendirmeyi amaçlayan Daikin Europe, bunu başarmak için hem organik hem de harici büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Toplam bina çözümleri sunmamızı sağladı”

Bu satın almadan dolayı hoşnutluğunu dile getiren Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. Genel Müdürü Geert Vos, “Satın alma, Daikin İtalya'nın sistem mühendisliği ve proje yönetimindeki yeteneklerini, özellikle büyük ticari ve endüstriyel projeleri genişletmede etkili oldu. Böylece toplam bina çözümleri sunmamızı sağladı. Tüm Landi ekibine büyük Daikin İtalya ekibi olarak sıcak bir şekilde hoş geldin diyoruz” dedi.

Daikin İtalya’nın bu satın alma ile daha da güçlendiğinin altını çizen Landi S.p.A.'nın CEO'su Stefano Valtellina ise memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: “Daikin'in itibarına sahip bir şirketin Landi'nin faaliyetlerine bu kadar değer vermesinden ve burada çalışan 50'den fazla profesyonelin teknik becerilerini takdir etmesinden son derece memnunuz. Daikin İtalya ile olan sinerji, şirketimizin görünürlüğünü güçlendirecek ve yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmamızı sağlayacak.”

Landi S.p.A. 1976 yılında Ciserano, Lombardiya'da kuruldu. Büyük boyutlu elektrik, mekanik ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemlerinin mühendisliği ve yönetimi konusunda uzmanlaşan şirket, son yıllarda faaliyetlerini bina otomasyonu alanında genişleterek büyümesini sürdürüyordu.