Drina Nehri ‘yüzen çöp’ oldu

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Visegrad şehrindeki Drina Nehri'nin yüzeyinde doğal yaşamı tehdit eden çöp ve plastik atıklar, ‘ekolojik felaket sinyali’ veriyor. Bölgedeki yoğun yağışların da etkisiyle büyük kısmı Sırbistan ve Karadağ üzerinden gelen, çoğunluğu plastik şişelerden oluşan tonlarca çöp, nehrin Visegrad'dan geçen bölümünde yüzeye yığılıyor.

Yerel yönetim, ekolojik felaket sinyali veren Drina Nehri'nin temizlenmesi için kepçe ve kamyonlarla yaptığı çabanın yetersiz kaldığı nehir, bölgedeki canlı sağlığını da tehdit ediyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Eko Akcija Derneği Başkanı Anes Podic, "Şiddetli yağmurlardan sonra nehrin seviyesi yükseldiğinde su, çoğu doğadan ve kıyılarda bulunan resmi atık depolarından çöpleri taşıyor.

Bu sorun gerçekten çözümü çok kolay olmayan büyük bir problem" dedi. Yaşanan durumu medya dışında kimsenin gerçek anlamda takip etmediğine dikkati çeken Podic, atılması gereken ilk adımın nehir kenarlarında bulunan atık depolarının kaldırılması olduğunu vurguladı. Podic, "Bu, sadece Drina'nın sorunu değil. Burası, hidroelektrik santralimiz ve büyük bir barajımız olduğu için daha çok dikkati çekiyor.

Bosna Hersek'teki diğer nehirlerde de benzer sorunlarımız var. Nehirlerimiz atıklarla dolu ve Sırbistan ve Karadağ'da da durum benzer" ifadelerini kullandı. Drina Nehri'nden çıkarılan çöplerin Visegrad'daki resmi olmayan alana atıldığını belirten Podic, “Kentteki birçok saha ‘çöp deposu’ ilan edildi ve bu başlı başlına ekolojik bir sorun. Nehirdeki çöpler, havzada yer alan, neredeyse tüm Bosna Hersek'in beslendiği tarlaları da olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Hesaplanamaz sonuçlarla besin zincirimiz kirleniyor

Nehirdeki kirliliği değerlendiren Podic, "Nehirden gelen çöpler, hesaplanamaz sonuçlarla besin zincirimize giriyor. Gıda kontrollerinin yetersiz olması nedeniyle ne yediğimizi gerçekten bilmiyoruz. Düzensiz atık imhası ise insanların sağlığı açısından büyük sonuçlar doğurabilir. Bosna Hersek ile Sırbistan ve Sırbistan ile Karadağ, siyasi sorunlar sebebiyle sürekli karşı karşıya geliyor. 3 ülkeyi de ilgilendirmesine rağmen siyasiler çevre kirliliği konusunu masaya yatırmıyor” diye ekledi.

Nehrin yüzeyi çöp, ağaç ve araba parçalarıyla dolu

Plastik şişelerin ve çöplerin suyun yüzeyinde yüzdüğü nehir, yüzen çöp halini aldı. Çevre duyarlılığının insan ve doğal yaşam için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne seren nehrin durumu, yıllardır devam eden çalışmalara rağmen değişmiyor. Nehri kaplayan çöplerin arasında tıbbi atıklar, ağaç ve hatta araç parçaları da yer alıyor. Önceki yıllarda da benzeri yaşanan ve ülkede ‘ekolojik felaketin sinyali’ olarak adlandırılan sorun, kısa vadeli çözümlerle giderilmeye çalışıldığı için her yıl aynı dönemde tekrarlanıyor.