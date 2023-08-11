Eriyen buzullar 15 milyon kişiyi tehdit ediyor

Bilim insanları, iklim değişikliği, Mendenhall ve dünyadaki diğer buzulları eritirken, bunun seller ile bağlantısının karmaşık olduğunu dile getiriyor. Calgary Üniversitesinden çevresel deprem bilimi uzmanı Celeste Labedz, zamanlama ve yoğunluğun değişkenlik göstermesinin, bu tür sellere hazırlanmayı zorlaştırdığına vurgu yaptı.

Öte yandan Nature Communications tarafından bu yıl yayımlanan çalışmada ise yalnızca Hindistan, Pakistan, Peru ve Çin’de insanların yarısı buzullardan kaynaklanabilecek sellerden dolayı risk altında olduğu belirtildi. Buzulların erimesi sonucu havzadan akan su, 2011’den bu yana aralıklarla sele neden olmaya devam ediyor.

Durumu değerlendiren Alaska Güneydoğu Üniversitesi Çevre Bilim Alanı Profesörü Eran Hood normalde suyun daha yavaş ve günlerce aktığını belirterek, “Hafta sonu meydana gelen olay, suyun daha çabuk yükselmesi nedeniyle hayret verici görülüyor. Akıntı, nehrin kaldırabileceğinin de ötesinde” diye konuştu. Mendenhall Nehri’nin zemininin daha gevşek oluşunun aşınmanın kolaylaştırdıgını belirten Hood, “Şiddetli yağmurların yağdığı döneme denk gelirse sel daha da yıkıcı olabilir” dedi.

Bu yüzyılın sonuna kadar buzulların %75’i eriyebilir

Haziran ayında yayımlanan bir rapora göre de küresel ısınma nedeniyle Hindukuş ve Himalayalar’daki buzulların yüzde 75’inin bu yüzyılın sonuna kadar eriyebileceği belirtilmişti. Rapor, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin Everest ve K2 gibi en yüksek zirveleri barındıran bölgedeki buzul kaybını araştırdı. Verilere göre bölgedeki buzullar 2010’lu yıllarda önceki 10 yıla kıyasla çok daha hızlı bir ilerleme kaydetti. Bu durumun, dağlık bölgede yaşam süren 240 milyon insanın sel felaketi ve su sıkıntısı riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.