Hava kirliliğine yapay yağmur müdahalesi

Pakistan’da giderek kirlenen hava, yapay yağmuru zorunlu kıldı. Ülkenin Pencap eyaletinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur oluşturulması planlandığı öğrenildi.

Hava kirliliği sebebiyle harekete geçen yetkililer, Pencap'a bağlı Lahor kentinde artan hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli önlemler aldı. Buna göre Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıklar başladı. Öte yandan Lahor genelinde de tüm okulların cumartesi günleri kapalı olması, çarşı ve pazarların da 15.00’ten sonra açılması kararlaştırıldı.

Maske zorunluluğu getirildi

Diğer yandan da Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak. Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti. Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 470, Lahor'da ise 214 olarak kayda geçti.

Bu değerler, sırasıyla ‘tehlikeli’ ve ‘çok sağlıksız’ kategorilerinde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

Eğitime ‘kirli hava’ engeli

İran'ın Meşhed kentinde de hava kirliliği nedeniyle okulların kapalı tutulması ve çevrim içi eğitim yapılması kararı alındığı duyuruldu. İran haber ajansı IRNA’ya konuşan Meşhed Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu Başkanı Mehdi Elahepur, "Hava kirliliği nedeniyle Meşhed'de (19 Kasım Pazaresi günü) tüm okullarda uzaktan eğitim kararı alınmıştır" dedi. Açık ortamlardaki tüm spor faaliyetlerin sonlandırılacağını belirten Elahepur, solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişiler ile çocuk, yaşlı ve hamile kadınlara alışveriş ve fiziksel aktivitelerini başka bir güne ertelemelerini tavsiye etti.