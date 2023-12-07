Her yıl 25 milyon kuş yasa dışı avlanıyor

Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde her yıl 25 milyon kuşun yasa dışı olarak avlandığı tahmin ediliyor. Kuşlar ve diğer canlılar üzerindeki yaban hayatı suçlarının engellenmesi amacıyla devlet yöneticileri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları 2019 yılında bir araya geldi.

Bu kapsamda türlerin avlanması, yakalanması ve ticaretinin yapılmasının engellenmesi ve yaban hayatı suçlarının 10 yıl içinde ortadan kaldırılması için ortak bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında hazırlanan Roma Stratejik Planı, 2020-2030 yılları arasında; yaban hayatı suçlarının kapsamı, boyutu ve nedenlerine ilişkin anlayışın geliştirilmesi, yaban hayatı suçlarının ulusal kanunlarda etkili ve yeterli bir şekilde ele alınmasının sağlanması olmak üzere birçok başlığı kapsıyor.

“Tüm kurumlar iş birliği yapmalı”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç “Avrupa ve Akdeniz’de kuşlar ve diğer yaban hayvanları yaşamları boyunca pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor. Yaban hayatına yönelik suçların bu bölgelerde azalmadığını bilakis arttığını gözlemliyoruz. Türkiye’de de özellikle kuşlara yönelik pek çok suç işleniyor.

Bu konuda cezaların ve yaptırımların artırılması, mevzuatın bu suçları caydırıcı hale getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yaban hayatı suçlarıyla mücadelede kamu kurumları, yerel ve uzman sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalı. Hayvanların yaşam hakkının Anayasal güvence altına alınması, mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve Roma Stratejik planının uygulanması bu konuda atılacak ilk adımlar” dedi.