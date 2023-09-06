İklim değişikliği Afrika’ya orantısız zarar verdi

DMÖ’nün yayımladığı “Afrika’da İklim Durumu 2022” başlıklı rapora göre Afrika’daki sıcaklık artış oranı son yıllarda yükseldi, hava ve iklimle ilgili tehlikeler daha şiddetli hale geldi.Küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca bir kısmından sorumlu olan Afrika, iklim değişikliğiyle ilgili doğa olaylarından orantısız olarak etkilendi.

Bu durum gıda güvencesi, ekonomi ve ekosistemlere zarar verirken, ye rinden edilmeleri ve göçü tetiklerken, iklim değişikliği, azalan kaynaklar üzerindeki çatışma tehdidini de kötüleştirdi.

110 milyon kişi doğal afetlerden etkilendi

Afrika’da geçen yıl 110 milyon kişi, hava durumu, iklim ve suyla ilgili tehlikelerden doğrudan etkilenirken, doğal afetler 8,5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara neden oldu. Kıtada yüzde 48’i kuraklık ve yüzde 43’ü selle ilgili olmak üzere 5 bin kayıp rapor edilirken, eksik raporlama nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. İklim değişikliği, Afrika’da geçim kaynaklarının ve ulusal ekonomilerin başında gelen tarımı olumsuz etkilerken, tarımsal verimlilikte 1961’den bu yana yüzde 34 azalma kaydedildi.

Bu durum, diğer bölgelerle kıyaslandığından “tarımsal verimlilikte en yüksek düşüş” olarak öne çıktı. Afrika ülkelerinin tahmini yıllık gıda ithalatının 2025’e kadar yaklaşık 3 kat artarak 110 milyar dolara çıkması öngörülürken, BM Afrika Ekonomik Komisyonunun Afrika İklim Politikası Merkezine göre ise Afrika’da iklim değişikliği nedeniyle oluşan kayıp ve hasar maliyetlerinin, küresel ısınmanın derecesine bağlı olarak 290 ile 440 milyar dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.