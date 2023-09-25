İklim Panayırı’nda ‘İklim için harekete geç’ çağrısı yapıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi’nde yer alan İnönü Parkı’nda gerçekleşen panayırda iklim ve çevre dostu çalışmalar yürüten 20’yi aşkın Sivil Toplum Kuruluşu yer aldı.

Panayırda konuşan Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Serhan Sarıkaya, “Küreselleşen sanayi sektörünün getirdiği çevresel felaketlerin yol açtığı iklim krizine karşı gün geçtikçe daha çok bilinçlenen, harekete geçen ve yeşil bir dünya için emek sarf eden bir toplum yaratmak ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak mümkün” diye konuştu.

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli de “Hemen şimdi bir şeyler yapmaya başlamazsak gelecek nesiller iklim krizinin en kötü sonuçlarına katlanacaklar. Atmosferimizin dengesini bozup küresel sıcaklık artışlarına yol açan karbondioksit gazı en çok fosil yakıtlar sebebiyle atmosferimize karışıyor.

Fosil yakıtlar sadece bununla kalmıyor, ülkemiz özelinde kömür için Akbelen gibi ormanlarımız yok ediliyor, arazilerimiz topraklarımız tahrip ediliyor. Bu sebeple fosil yakıtlardan çıkılması, yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturulması için çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyor, ‘iklim eylemi hemen şimdi’ diyoruz” dedi.