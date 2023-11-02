İklimlendirme sektörü 2028 yol haritasını çiziyor

Mehmet HANİFİ GÜLEL

İklimlendirme sektörü, ihracatını artırmak ve global pazardan daha fazla pay almak için Antalya’da düzenlediği Hedef 2028 Çalıştayı’nda bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISK Sodex fuarında bir araya gelen sektör, yeni dönem hedeflerini de çalışyatda masaya yatırdı. Sektör, 2028 yılı 10,6 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda yeni dönemde öne çıkan potansiyel ülkeler ve sektörün önündeki fırsatları ele aldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, geçen hafta yapılan fuarın sektörleri adına çok verimli geçtiğini kaydetti.

Firmalardan aldıkları geri dönüşlerin de oldukça olumlu olduğunu ifade eden Şanal, ‘’Fuara 19’u yabancı ülkeden olmak üzere toplam 750 katılımcının, 119 farklı ülkeden gelen yaklaşık 14 bin yabancı ziyaretçi olmak üzere 90 bine yakın ziyaretçinin yer aldığı ISK Sodex Fuarında, 69 ülkeden gelen 400’e yakın yabancı iş adamının katılımı ile yapılan Alım Heyeti organizasyonunu düzenledik.

Bir sonraki fuarda daha organize bir şekilde hareket edeceğiz. Çalıştayımızın ana formatı sektörümüzü 2028 yılına hazırlamak. Bugüne kadar neler yaptığımız ve yeni dönemde ne tür faaliyetler yürüteceğimiz paylaşacağız. 2028 yılı için hedefler belirledik ve bir yol haritası oluşturduk’’ dedi.

2023 hedefi 7.2 milyar dolar

İklimlendirme sektörünün bu yılın ilk 10 ayında yüzde 9’luk artışla büyümesine devam ettiğine dikkat çeken Şanal, ekim ayı itibarıyla sektörlerinin ihracatının 6 milyara dolara ulaştığını açıkladı. Geride kalan iki ayda da her ay ortalama 600 milyon dolarlık ihracat yapıldığı zaman yılın başında belirledikleri 7.2 milyar dolarlık hedeflerine ulaşacaklarını bildiren Şanal, hedeflerine yüzde 95 oranında ulaşacaklarının kaydetti.

Global iklimlendirme pazarının 580 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ve bunun içinde en büyük payın tesisat sistemlerinin yer aldığını bildiren Şanal, ‘’Dünyada sektör son beş yılda yüzde 4 büyürken, Türkiye iklimlendirme sektörü yüzde 45 büyüdü. Sektörün ihracatı karşılama oranı bu yıl yüzde 92 ile kapatmayı hedefliyoruz.

Dünya pazarından yüzde 1.3 pay alıyoruz. Bu aranı orta vade içinde yüzde 1.5 oranına yükseltmeyi planlıyoruz. 3 yıl önce dünya sırlamasında 25 sıradaydık, bugün ise 19 sıraya yükseldik’’ diye konuştu. Çalıştayın birinci gününde Güncel Ekonomik Durum, Şirket Yönetimlerinde Kuşak Çatışması ve Dijitalleşme ve Dijital başlıklarında uzman kişiler tarafından sunum yapıldı. Günün sonunda ise İklimlendireme sektöründe 2022 yılında en çok ihracat yapan firmalar 23 ayrı alanda ödüllendirdi.

2022 yılında en çok ihracat yapan firmalara ödül

EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMA

1-Daikin

2- Bosch Termoteknik Isıtma

3-Eleks

EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA

1- Mikrofor

2- MGT Filtre

3- Eleks