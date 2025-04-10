İklimlendirme zirvesi ‘değişimi’ konuşacak
İklimlendirme sektörü ilk zirvesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) öncülüğünde düzenlenecek olan İklimlendirme Zirvesi “İklim Değişiyor, Siz Değişime Hazır mısınız?” temasıyla 5 Mayıs’ta yapılacak. Zirve, klima, soğutma ve havalandırma sektöründen 400’den fazla profesyoneli bir araya gelmesi bekleniyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Zirvenin 5 Mayıs’ta Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenleneceğini aktaran İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün 2024 yılında 7,14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve ülkenin önemli lokomotif sektörlerinden biri olarak büyümeye devam ettiğini vurguladı.
Korun, sektörün temel sorunlarını ele alacak, ilgili muhatapları ile sektör temsilcilerini buluşturacak bir organizasyon ihtiyacının uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, İSKİD komisyonlarının titiz çalışmalarıyla zirve programının oluşturulduğunu ifade etti.
AB’den güncel gelişmeler aktarılacak
Tüm sektör profesyonellerinin katılımına açık olan zirvenin kayıtlarının online olarak yapıldığını aktaran Korun, “Sektörün gelişimi için önemli olan İhracat, Uluslararası Ticarette Yeni Dönem, Sektör İstatistikleri, Sınırda Karbon, F-GAZ, Eko-Dizayn Kriterleri, Test, Laboratuvar ve Sertifikasyon Süreçleri, Ülkemizde ve Avrupa’da Uygulanan Yeşil Teşvikler gibi daha çok sektörün yasalar ve mevzuatlar kısmı ile ilgili paneller organize edilecek.
Panellere panelist olarak konunun uzmanı olan Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan katılımın yanı sıra Eurovent Derneği, Eurovent Sertifikasyon gibi sektörün uluslararası dernek ve kurumlarının temsilcileri katılarak bize Avrupa Birliği’nde olan güncel gelişmeleri aktaracaklar. Devamında Isı Pompası, Yenilenebilir Enerji ve Mimari Tasarımda İklimlendirme gibi sektörümüzün çalışma alanlarıyla ilgili konular da işlenecek” dedi.