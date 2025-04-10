İklimlendirme zirvesi ‘değişimi’ konuşacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Zirvenin 5 Mayıs’ta Hilton Bosphorus Conventi­on Center’da düzenleneceğini aktaran İSKİD Yönetim Kuru­lu Başkanı Tunç Korun, Türki­ye İklimlendirme Sektörü’nün 2024 yılında 7,14 milyar dolar­lık ihracat gerçekleştirdiği­ni ve ülkenin önemli lokomo­tif sektörlerinden biri olarak büyümeye devam ettiğini vur­guladı.

Korun, sektörün temel sorunlarını ele alacak, ilgili muhatapları ile sektör temsil­cilerini buluşturacak bir or­ganizasyon ihtiyacının uzun süredir gündemlerinde oldu­ğunu belirterek, İSKİD komis­yonlarının titiz çalışmalarıyla zirve programının oluşturul­duğunu ifade etti.

AB’den güncel gelişmeler aktarılacak

Tüm sektör profesyonelle­rinin katılımına açık olan zir­venin kayıtlarının online ola­rak yapıldığını aktaran Korun, “Sektörün gelişimi için önemli olan İhracat, Uluslararası Ti­carette Yeni Dönem, Sektör İstatistikleri, Sınırda Karbon, F-GAZ, Eko-Dizayn Kriterle­ri, Test, Laboratuvar ve Serti­fikasyon Süreçleri, Ülkemizde ve Avrupa’da Uygulanan Yeşil Teşvikler gibi daha çok sektö­rün yasalar ve mevzuatlar kıs­mı ile ilgili paneller organize edilecek.

Panellere panelist olarak konunun uzmanı olan Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan katı­lımın yanı sıra Eurovent Der­neği, Eurovent Sertifikasyon gibi sektörün uluslararası der­nek ve kurumlarının temsilci­leri katılarak bize Avrupa Bir­liği’nde olan güncel gelişmele­ri aktaracaklar. Devamında Isı Pompası, Yenilenebilir Enerji ve Mimari Tasarımda İklim­lendirme gibi sektörümüzün çalışma alanlarıyla ilgili konu­lar da işlenecek” dedi.