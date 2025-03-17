İstanbul’un soğutma ihtiyacı yüzde 44 artacak

WRI tarafından ya­pılan ve iklim kri­zinin şehirleri na­sıl etkileyeceğinin ele alın­dığı "1.5 Derece, 2 Derece ve 3 Derece Küresel Isınma Al­tında Şehir Düzeyinde İklim Tehlike Göstergeleri” isimli çalışma için 996 şehir ince­lenerek farklı iklim senar­yolarına dair öngörülerde bulunuldu.

Araştırmaya göre, 1995- 2014 yılları arasında küresel çapta sıcak hava dalgaları­nın ortalama süresi 14,2 gün olarak kaydedildi. Ancak kü­resel ısınmanın 1,5 derece artması durumunda bu sü­renin 16,3 güne, artışın 3 de­rece seviyesine yükselmesi halindeyse 24,5 güne çıkma­sı bekleniyor.İncelenen 996 şehrin ortalamasına göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceden 3 dereceye yük­selmesi halinde sıcak hava dalgalarının süresi de yüzde 53 artabilir.

Sıcaklık artışıyla birlikte sıcak hava dalgalarının sayı­sı da belirgin bir şekilde yük­seliyor. Şehirlerde ortalama 4,5 sıcak hava dalgası görü­lürken, sıcaklıkların 1,5 de­rece artması halinde bu sa­yı 5'e, 3 derecelik artışta ise 6,5'e çıkabilir.

3 derecelik ısınmada, şe­hirlerde sıcak hava dalgası sıklığının 1,5 derecelik se­naryoya göre ortalama yüzde 29 artması beklenirken yük­sek gelirli ülkelerde bu artı­şın yüzde 14, düşük gelirli ül­kelerde ise yüzde 45 olacağı öngörülüyor.

Sıcak gün artışı 84’e çıkabilir

Çalışma kapsamında in­celenen şehirlerden biri de İstanbul. Rapora göre, şeh­rin sıcaklığı yoğun trafiğin de etkisiyle kötü durumda ve bu da en sıcak günlerde­ki koşulları daha da zorlaş­tırıyor. İstanbul'da en uzun sıcak hava dalgasının orta­lama süresinin, 1,5 derece senaryosunda ortalama 18 gün, 3 derecelik senaryoda ise 33 gün artması bekleni­yor. Yıl içinde, sıcaklığın 29 derecenin üzerinde olduğu gün sayısı 3 derecelik ısın­ma senaryosunda yüzde 40 artarak 84 güne çıkabilir ve bu koşullar, ihtiyaç duyulan mekanik soğutma talebini de yüzde 44 artırabilir.

Araştırmanın akademis­yenlerinden WRI Ross Mer­kezi Sürdürülebilir Şehirler Programı Araştırma ve Proje Uzmanı Ted Wong, şehirle­rin ısınmasında yanlış kent­leşmenin önemli bir faktör olduğunu söyledi.Wong, "Şe­hirler, koyu renkli çatılar, so­kaklar, tuğla, taş ve beton gi­bi güneş ışığını çok emen, ısınan ve ısıyı yayarak salan malzemelerden yapılıyor. Bu yüzeyler, fırın duvarları gibi davranarak şehirleri çevre­sindeki alanlardan çok daha sıcak hale getiriyor" dedi.

701 milyon kişi aşırı sıcakla karşılaşabilir

Küresel ısınma, 35 derece veya daha yüksek sıcaklıkla­ra maruz kalan insan sayısını artırıyor. İncelenen şehirle­rin tamamında, 1,5 derecelik sıcaklık artışı gerçekleşirse 547 milyon kişi, 3 derecelik artışta ise 701 milyon kişi, 30 veya daha fazla gün boyunca 35 derece ve üzeri sıcaklık­larla karşılaşabilir.

Çalışmaya göre küresel sı­caklık artışı, soğutma tale­bini de önemli ölçüde artı­racak. 1,5 derecelik artış se­naryosuna göre 8,7 milyon kişinin soğutma ihtiyacının 1995–2014 ortalamasının iki katına çıkması, sıcaklık 3 derece yükseldiğinde ise so­ğutma ihtiyacı iki kat arta­cak insan sayısının 194 mil­yon olması bekleniyor.

Kuzey Avrupa’da sıcaklık farkı 9.5 kat artabilir

Araştırmaya göre, Avrupa'da sıcaklığın 3 derece artması halinde, aşırı sıcaklara bağlı ölümler şu anki seviyelerden üç kat daha fazla olabilir. Mevcut koşullarda, Güney Avrupa'da aşırı sıcaklara bağlı ölümler Kuzey Avrupa'ya göre 6 kat daha sık görülürken sıcaklığın 3 derece arttığı senaryoda bu farkın 9,3 kata çıkacağı öngörülüyor. 2050'ye gelindiğinde, Avrupa’da sıcaktan kaynaklanan ölümlerin daha çok İspanya, İtalya ve Yunanistan ile Fransa'nın önemli bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

Avrupa şehirleri mercek altına alındı

Çalışmada, Avrupa’dan 89 şehir incelen­di ve bu şehirlerden yola çıkarak kıtanın gidişatı için 1,5 ve 3 derece senaryoları kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapıldı. Bu senaryolara göre, sıcaklık­ların 1,5 derece artması halinde yıllık en uzun ısı dalgası süresinde 15 gün, 3 derecelik senaryoda ise 19,7 gün artış yaşanması bekleniyor. Soğut­ma ihtiyacının oluşacağı gün sayısı 1,5 derecelik senaryoda 142 gün­ken, 3 derecelik senaryoda 187,1 gün olarak öngörüldü. 3 derece­lik sıcaklık artışında özellikle Güney ve Doğu Avrupa'da sı­caklıkların 35 derecenin üs­tünde olduğu gün sayısının 30'u aşacağı tahmin edildi.

Enerji talebinde yüzde 32’lik artış

3 derecelik senaryo­nun gerçekleşmesi ha­linde, Avrupa genelinde binaları soğutmak için gere­ken enerji talebinde, 1,5 dere­celik senaryoya göre yüzde 32'lik bir artış olabilir. Artan bu enerji talebinin, Avru­pa'nın elektrik altya­pısı ve karbondan arınma hedefleri üzerinde daha fazla baskı oluştu­racağı düşü­nülü­yor.