Klima pazarı 2023 yılında iki kat büyüdü

Baymak, geçtiğimiz günlerde bayi ve iş ortaklarıyla webinar aracılığıyla biraraya geldi. Dünyada ve Türkiye’deki güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra 2023 yılı değerlendirmeleri, Baymak'ın bu yıla ilişkin hedefleri ve iklimlendirme sektörüne yönelik öngörüler de paylaşıldı.

Webinarda konuşan Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, şirket olarak 2023 yılını nasıl geçirdiklerinden 2024 planlarına kadar pek çok konu hakkında bilgi verdi. Avrupa'daki enerji dönüşümüne de değinen Canlı, Türkiye'nin 2053 yılına kadarki 'Net sıfır emisyon' hedefine ulaşması yönünde attığı adımlardan söz etti ve şu bilgileri aktardı: "Yenilenebilir enerjideki kurulu gücün payı 2035 yılında yüzde 65 olacak. Güneş enerjisinin yüzde 53 oranıyla yenilenebilir kurulu güç içinde en büyük paya sahip olması bekleniyor. 2000 yılındaki seviyelere göre enerji yoğunluğunun da 2035 yılı itibariyle yüzde 51 oranında azalacağı öngörülüyor."

"Yoğuşmalı Merkezi Sisteme Dönüşüm Projeleri Hızlandı"

İklimlendirme sektöründe 2023 yılında yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Canlı, Türkiye'de doğalgaz altyapısının genişlemesi ile birlikte kombi pazarında büyüme sağlandığına dikkat çekti. 2020 yılında 1 milyon 292 bin 226 adetlik satış gerçekleşirken 2023 yılında bu rakam 1 milyon 350 bin adete ulaştığını ifade eden Canlı, " Türkiye'de apartman dairelerinin büyüklüğü ve izolasyon seviyesi neticesinde en çok tercih edilen kapasite 24 kW oldu " dedi.

Yaşanan ekonomik belirsizlik neticesinde 2023'ün ilk yarısında bayilerde ciddi kombi stoğu oluşsa da, yılın ikinci yarısında daha çok bu stokların sahaya yayıldığına ve ilk çalıştırma adetlerinin arttığına da değinen Canlı, " Öte yandan geçen yıl fosil yakıtlı enerji maliyetlerinin yükselmesi neticesinde yoğuşmalı merkezi sisteme dönüşüm projeleri de hızlandı. Bankaların kredi faizlerini artırması nedeniyle yaşanan durgunluk bu alanda daha agresif bir pazar büyümesinin önüne geçti" diye ekledi.

Klima Pazarı İki Kat Büyümesiyle Dikkat Çekti

2023 yılında klima satışları pandemi öncesi dönemin iki katına çıktı. Küresel anlamda yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara olan talebi artırırken, konut tarafında yaşanan yenileme yatırımları da klima pazarını büyütmeye devam ediyor. Bu çerçevede Baymak'ın geçen yılı yaklaşık yüzde 65 oranında bir büyüme ile kapattığını söyleyen Canlı, "Baymak 2023'ü klimada yüzde 30, kombide yüzde 20, ısı pompasında yüzde 50 ve su ısıtıcıları grubunda yüzde 80'in üzerinde bir büyüme ile tamamladı" diye konuştu.