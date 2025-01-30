Kombi bakımında mobil servislere dikkat

Kış aylarını rahat ve güvenle geçirmek için kombi bakımlarının yaptırılması ve bu hizmetin mutlaka yetkili servislerden alınması hayati önem taşıyor.

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Vaillant, bakım hizmetlerinin sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak tüketicileri sahte servislere karşı uyarıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Vaillant Türkiye Genel Müdürü Alper Avdel “Doğal gaz kullanıcılarının, her yıl düzenli olarak bakımları yaptırmaları gerekiyor. Bu hizmeti, sürekli güncel eğitimler alan teknikerlere sahip, markanın kendi yetkili servislerinden almaları önemli” dedi.

Alper Avdel, kombisini uzun yıllar güvenli, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmak amacıyla bakım yaptıran tüketicilerin kombisinin kullanım süresini uzatmak, tasarruf sağlamak ve uzun yıllar aynı kombiyi verimli bir şekilde kullanmak isteyen tüketicilerin, bakıma gelen kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini ve servis formlarındaki iletişim ve adres bilgilerini kontrol etmelerinin yanı sıra, aldıkları hizmet karşılığı fatura talep etmeleri gerektiğini vurguladı. Avdel, “Kombi sahipleri, kullandıkları markanın çağrı merkezi numarasını www.servis.gov.tr web sitesinden teyit ederek randevu almalı. Çünkü son yıllarda ortaya çıkan sahte servisler, kurdukları sistem ve sağladıkları algı operasyonu ile pek çok tüketiciyi mağdur ediyor” diye konuştu.

Yanlış uygulamalar can güvenliğini riske atıyor

Bu servislerin çoğunun mobil olduğuna, belli bir adresleri ya da vergi kayıtlarının bulunmadığına dikkat çeken Alper Avdel sözlerine şöyle devam etti. “Herhangi bir mağduriyet durumunda tüketici mahkemelerine başvurulmasına karşın olumlu sonuçlar alınamadığını gözlemliyoruz. Kombi bakımını, internet üzerinden bulduğu servisler aracılığıyla yaptırmak isteyen çok fazla tüketici bulunuyor. Özellikle internette, ücretli reklam vererek, üst sırada çıkan numaraların sahte servis olma olasılıkları çok yüksek. Bunun yanı sıra bu kişilerin geniş bir çağrı merkezi ağı var. Tüketicilerle iletişime geçerek, kendilerini yetkili servis olarak tanıtıyorlar, daha uygun fiyat teklifi vererek tüketici kararını etkiliyorlar. Düşük maliyetle bakım yaptırmak isteyen tüketiciler, sonrasında çok daha fazla masrafa girmek zorunda kalabiliyor. Ayrıca yanlış uygulamalar nedeniyle baca sorunları, gaz kaçakları gibi arızalar sonucunda can güvenliğini riske atacak ciddi durumlar da oluşabiliyor.”

“Satış Sonrası Hizmetler”de fark yaratıyor

Vaillant, son teknoloji ile geliştirdiği yenilikçi ürünlerinin yanı sıra “müşteri deneyimine” yatırım yapmaya devam ediyor. Müşteri memnuniyetinde mükemmelliği hedefleyen Vaillant Türkiye, “Satış Sonrası Hizmetler”de de fark yaratıyor. Vaillant, çağrı merkezine gelen 100 aramadan 70’ini telefonda çözme oranına sahip. 7/24 hizmet veren mobil servis araçları ve Vaillant bordrosunda yer alan uzman teknik birimi ile “her an” hizmete öncelik veren Vaillant, teknolojinin sunduğu avantajları doğru kullanıp müşteri deneyimini daha ileriye götürebileceği çalışmalara odaklanıyor. Ayrıca Vaillant’ın “Self Servis Uygulaması” ile sözleşme satın alınabiliyor, bakım ve servis talebi oluşturulabiliyor. Uygulama ile tüketiciler cihazlarının; model, seri numarası, adres bilgileri, cihaza ait sözleşme ve garanti başlangıç-bitiş tarihleri, bakım hakkı gibi bilgilerini kontrol edebiliyor. Uygulama, geçmiş arıza servis kayıtları ve tarihlerine ulaşma, ek garanti, bakım satın alma imkânı da sağlıyor.