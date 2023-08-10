Mavi Ekonomi Projesi ile kirlilik en aza inecek

Müjde DEMİR

Ayrıca bu çalışmalarla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından fon desteği sağlanılacağı kaydedildi.

Çukurova bölgesine yönelik Mavi Ekonomi Projesi’nin üç etaptan oluştuğunu söyleyen ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve ODTÜ İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Barış Salihoğlu, birinci aşamada, bölge denizinin kirli ve ekosisteminin yıpranmış olması sebebiyle temiz Akdeniz adı altında bir modül oluşturduklarını söyledi. Salihoğlu, ikinci aşamada Çukurova Mavi Ekonomi Projesi için Mavi Ekonomi Atlasını oluşturacaklarını ve bu sayede ekosistemin durumunu haritalandıracaklarını, sektörlerin durumunu ve problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri geliştireceklerini ve yeni sektörleri ortaya koyacaklarını belirtti.

Üçüncü aşamada ise eğitim ve farkındalık konusuna dikkat çeken Salihoğlu, Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin deniz canlıları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve denizlerin korunması konusunda orta öğretim çocuklarında farkındalık yaratmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde uygulamalı eğitimler verildiğini aktardı.

“Seyhan Nehri ve Karaduvar Arıtma Tesisinde yoğun kirlilik görülüyor”

Salihoğlu, denizlerdeki kirliliği en aza indirmek için deniz deşarjlarının ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi konusuna değindi. Seyhan Nehri’nde ve Karaduvar Arıtma Tesisinde yoğun kirlilik görüldüğüne de dikkat çeken Salihoğlu, “Bu iki alanda çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Araştırmalarımız sonucunda bu alanlara yoğunlaşılmasını ve bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini öngörüyoruz” dedi.