Ormanlar, ihmal ve dikkatsizlikten yanıyor

Meteorolojik verilere göre Türkiye'de temmuz ve ağustos ayı sıcaklık ortalamalarının bazı bölgelerde son 20 yıl ortalamalarının 3 ila 4 santigrat daha üstünde olduğu görüldü. Artan sıcaklıklarla nemin düşmesiyle ani ısınma ve soğumalardan kaynaklı kuvvetli rüzgarlar orman yangınları riskini artırırken olaya etkili müdahaleyi de zorlaştırdı.

Türkiye'de 2021'de aynı anda çok sayıda orman yangınının çıkması ve söz konusu hava şartlarının yaklaşık iki hafta sürmesiyle tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalınmış ve 139 bin 503 hektar orman alanı zarar görmüştü. Geçen yıl ve bu yıl alınan ila ve tedbirler, müdahalede araç ve personel sayısındaki artışın etkileriyle son iki yılda 2021'e göre orman yangınlarından daha az zararla çıkıldığı görüldü.

25 bin personel müdahale etti

Bu yıl orman yangınlarına müdahalede 5 bin 283 teknik personel, 7 bin 218 memur, 12 bin 548 işçi olmak üzere 24 bin 959 personel görev alırken, bu mücadelede görev almak isteyen gönüllü sayısı da 118 bini aştı. Yangınlara havadan 24 uçak ve 100 helikopterle, karadan ise 1560 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 786 iş makinasıyla müdahale edildi. Bu yıl kasım ayına kadar ülke genelinde 2 bin 498 orman yangını çıktı ve 15 bin 364 hektar alan zarar gördü. Söz konusu dönemde en çok yangın 247 ile Muğla'da çıkarken bu ile sırasıyla 164 ile İzmir, 155 ile Antalya, 148 ile Manisa ve 13 ile Çanakkale takip etti.

Yangınlardan en fazla etkilenen Çanakkale'de 4 bin 905 hektar alan zarar görürken, İzmir'de 2 bin 333 hektar, Mersin'de 895 hektar, Hatay'da 723 hektar ve Manisa'da 502 hektar alan alevlerden etkilendi. Öte yandan bu yıl çıkan 2 bin 498 orman yangınının kaynağı araştırıldığında 2016'sı (yüzde 80,7) ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 87'si (yüzde 3,5) kasıt ve 395'inin (yüzde 15,8) yıldırım nedeniyle oluştuğu belirlendi.