Pasif soğutma yönteminde ‘altın standart’ bulundu

Başak Nur GÖKÇAM

Gezegen hızla ısınmaya devam ediyor. Bu durum, serinliğe olan ihtiyacın artmasına neden oldukça, klima kullanımının giderek artmasına yol açtı.

Sera gazını artıran ve çok fazla enerji kullanımına sebep olan klima kullanımını azaltmaya yönelik araştırma yapanMcGill Üniversitesi, UCLA ve Princeton'dan araştırmacıları, yeni bir çalışmada sıcak ve kurak iklimlerde soğutucu akışkanlarla mekanik soğutmaya ucuz, sürdürülebilir bir alternatif ve elektrik kesintileri sırasında tehlikeli ısı dalgalarını azaltmanın bir yolunu buldu.

Güney Kaliforniya gibi sıcak iklimlerdeki doğal iklimlendirmeli binalarda pasif soğutmada yeni bir ölçütün nasıl elde edilebileceği sorusunu yanıtlamak isteyen araştırmacılar, doğrudan güneş ışığı altında bile soğuk evrene ısı yayan çatı malzemelerinin kullanımını ve bunların sıcaklık odaklı havalandırmayla nasıl birleştirileceğini incelediler.

Bu serin radyatör malzemeleri ve kaplamaları genellikle çatıların aşırı ısınmasını durdurmak için kullanılır. Araştırmacılar ayrıca bunları soğutuculardan ısı atılımını iyileştirmek için de kullandılar.

Araştırmaya ilişkin konuşan Peter Guo-hua Fu Okulu'nun baş yazarı ve doktora adayı Remy Fortin, "Hava sıcaklıklarını mevcut ortam sıcaklığının birkaç derece altında ve pasif soğutma için referans 'altın standart'ın birkaç derece altında tutabildiğimizi bulduk.Bunu sağlıklı havalandırma, hava değişimlerinden ödün vermeden yaptık” dedi.

Sıcak iklimlerde kullanılacak

Bulguların tehlikeli iklim ısınması ve sıcak hava dalgalarından muzdarip toplulukları olumlu yönde etkilemek için kullanılacağını belirten Baş Araştırmacı Salmaan Craig de "Çığır açan buluşların basit ama etkili mimari çözümlerle nasıl entegre edileceği konusunda daha bütünsel düşünceye ilham vereceğini umuyoruz" diye konuştu.

Pasif soğutma yöntemi nedir?

Bu kapsamda yönelimin gerçekleştiği pasif soğutma, elektronik bileşenlerin optimum çalışma sıcaklıklarını korumak için ısı emiciler, ısı dağıtıcılar ya da ısı boruları kullanan bir sistemdir. Daha uygun olan pasif soğutma yöntemi, enerji açısından da verimlidir.

İnşaat endüstrisi üzerine düşeni yapmalı

BM'ye göre, 2000'den beri 7000'den fazla aşırı hava olayı kaydedildi. İklim krizinin etkileri giderek artan bu korkunç şekillerde kendini gösterdiğinden, şu anda küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 39'undan sorumlu olan inşaat endüstrisinin ayrıcalığı, sürdürülebilirlik yaklaşımında gerçek ve kapsamlı bir değişiklik taahhüt ederek üzerine düşeni yapmaktır.