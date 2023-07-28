“Sektör dış ticaret fazlası vererek ilerliyor”

Pandemi döneminde Çin’den yapılan ithalatlarda tedarik problemi yaşanması ve Türkiye’nin Avrupa’ya yakın olması nedeniyle tüm gözlerin Türkiye’ye çevrildiğini hatırlatan Mehmet Şanal, şunları kaydetti: “Türkiye’de yatırım yapmış klima firmaları yeni yatırımlarla imalatlarını 2-3 kat artırarak Avrupa için iyi bir tedarikçi oldu. Split klima ihracatı her sene artarak devam ediyor. 2021’den 2022’ye iklimlendirme sektörünün ihracat artışı yüzde 7,9 iken klima sistem ve ekipmanlarının ihracat artışı yüzde 27,3 oldu. Bu artış yapılan yeni yatırımlar ile artarak devam ediyor.

2023’ün ilk yarısında klima sistem ve elemanları ihracat artışı yüzde 5,6 ile 481 milyon 852 bin dolarlık seviyeye ulaştı. Klima sistem ve ekipmanları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak yoluna devam ediyor.” Türk iklimlendirme sektörünün en büyük hedefini dünya pazarından yüzde 1,5’lİk pay almak olarak tanımlayan Başkan Şanal, “2023 yılı ilk altı aylık rakamlar da bunu destekliyor.

İhracatçılarımız için tüm sektör paydaşları ile birlikte pazarlama ve iletişim anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Isı pompası tarafı çok hareketli”

Birlik olarak ülke ihracatı ve uluslararası piyasalarda etkinleşme adına çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Şanal, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik doğru cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

Bu anlamda yurtdışından Türkiye’ye yatırımlarında arttığını görüyoruz. Özellikle ısı pompası ve ekipmanları tarafı çok hareketli. Isı pompası pazarı, geçtiğimiz yıl yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı ile beraber doğalgaz kısıntısı ile birlikte en yüksek noktasına ulaştı. Geçtiğimiz yıl pazar 2,5 kat büyüdü.

Tüm dünyada da pazarın büyümesi ve ısı pompasına talep arttığını görüyoruz. 2030 yılında Avrupa ısı pompası pazar büyüklüğünün yıllık 8 milyon adete ulaşacağını bekliyoruz. Türk firmalarımız için yeniden şekillenen bu dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz.”

Sektörün ilk yarı ihracatı 3.5 milyar dolar oldu

Türk iklimlendirme sektörünün 2023 yılının ilk altı ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattığı bilgisini veren İSİB Başkanı Mehmet Şanal, şu bilgileri paylaştı: “Sektörün ihracatı, Türkiye ihracat ortalamasının üstünde gerçekleşirken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 92,8 olarak gerçekleşti.

Türk iklimlendirme sektörü, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının aynı dönemine göre “Isıtıma Sistem ve Elemanları” alt sektöründe yüzde 3,6, “Soğutma Sistem ve Elemanları” alt sektöründe yüzde 8,5, “Klima Sistem ve Elemanları”nda yüzde 5,6, “Tesisat Sistem ve Elemanları”nda yüzde 7,2, “Havalandırma Sistem ve Elemanları”nda ise yüzde 13,9 ihracat artışı sağladı. Aynı dönemde “Yalıtım Malzemeleri” alt sektörlerinde ise ihracat değer azalışı görüldü. 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılının ilk çeyreğinde 5,2 dolar iken 2023 yılının ilk çeyreğinde 6,2 dolara çıktı.