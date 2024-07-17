Türk iklimlendirme sektörü 2024'ün ilk yarısında 3.5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi

İSİB iklimlendirme sektörünün ilk yarı karnesini açıkladı.

Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe global bir oyuncu olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak yılın ikinci yarısında da çalışmalarına aralıksız devam ederek büyüme trendini ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Yılın ilk yarısında en çok AB ülkelerine ihracat yapıldı

2024 yılının ilk altı aylık verilerini değerlendiren Mehmet Şanal; “Ocak ve haziran aylarında sektörümüz, miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Altı aylık sektör bilançosu ise 3.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızın yüzde 46'sını oluşturarak geçen yılda olduğu gibi yine en büyük pazar payına ulaştı ve bölgeye 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yüzde 17 ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve yüzde 10 ile diğer Avrupa ülkeleri izledi. Bağımsız Devletler Topluluğu’na 604 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 360 milyon dolar ihracat yaptık. İklimlendirme ürünleri ihracatında başlıca pazarlarda birim fiyatları istikrarlı bir seyir izledi. Örneğin, İtalya'ya yapılan ihracatta birim fiyat 2023 yılında kilogram başına 10,6 USD iken 2024 yılında 11,0 USD’ye yükseldi. İlk yarıda Türkiye'nin iklimlendirme ürünleri ihracatında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya, Fransa yer aldı. Bu ülkeler, Türkiye'nin toplam ihracatının önemli bir kısmını oluşturdu” dedi.

En çok ihracat 1.31 milyar dolar ile tesisat sistem ve elemanlarında gerçekleşti

Sektörün alt ürün gruplarını da değerlendiren Şanal, buradaki büyümenin de ihracattaki artan gücün bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Tesisat sistem ve elemanları, havalandırma sistem ve elemanları, yalıtım malzemeleri, soğutma sistem ve elemanları gibi ürünlerde belirgin ihracat artışları gözlemlendi. Bu noktada tesisat sistem ve elemanlarında 1.31 milyar dolarlık bir ihracat gücü ortaya koyduk. Tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanan havalandırma sistem ve elemanlarında ise ihracat rakamımız yüzde 4.8’lik bir artışla 453 milyon dolara ulaştı. Soğutma sistem ve elemanlarında 542 milyon dolar olan ihracatımız, ısıtma sistemleri ve elemanları kategorisinde ise 643 milyon doları buldu. Bunlara ek olarak yalıtım malzemeleri kategorisinde de 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti’’ diye konuştu.