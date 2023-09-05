“Türkiye, endüstriyel su arıtma ile küresel iklim krizini fırsata çevirebilir”

Recep ŞENYURT

Endüstriyel su arıtma ve çevre teknolojileri sektöründe Türkiye’nin büyük başarılara imza attığını dile getiren ARC Su Arıtma Teknolojileri Kurucu Genel Müdürü Alkan Canbay, insansız hava araçları başta olmak üzere yaptığı atımlarla savunma sanayisinde küresel arenada önemli bir aktör haline gelen Türkiye’nin aynı başarıyı endüstriyel su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve anahtar teslimi projelerin gerçekleştirilmesi noktasında da yakalayarak iklim krizini fırsata çevirebileceğini söyledi.

ARC Genel Müdürü Alkan Canbay, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldığını, karbon ayak izini azaltma, su kazanımı ve su verimliliğini artırma ve sürdürülebilir endüstriyel üretim modellerinde çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinde Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin büyük yarış içinde olduğunu vurguladı.

Endüstriyel su arıtma ve çevre teknolojilerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasında 14 yıldır faaliyet gösteren ARC’nin de “Türk markası” olarak bu yarışta önemli bir oyuncu haline geldiğini dile getiren Canbay, tekstilden turizme, demir-çelikten petrokimyaya, cam sanayisinden kömür işletmelerine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına etkin çözümler sunduklarını belirtti.

Canbay, 2005 yılında evsel su arıtma cihazı üretimiyle başladıkları maratonda 2009 yılında endüstriyel su arıtma sistemleri kulvarına geçiş yaptıklarını, günümüzde LEED Gold Yeşil Bina Sertifikası’na sahip Adana’daki üretim tesisi ve yönetim merkezinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya’da bölge müdürlükleri ile su ve çevre çözümleri alanında en yüksek kalitede hizmet verdiklerini kaydetti.

Su verimliliği ve enerji verimliliğini birleştirmeye yönelik “ARC Enerji” adıyla Adana’da yeni bir yatırım daha planladıklarını bildiren Canbay, ilk etapta 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesiste güneş enerjisi paneli ve elektrik panoları, elektrik otomasyon sistemleri üretiminde de etkin olmayı hedeflediklerini duyurdu.

“25 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Günümüzde yarısından fazlası mühendis kökenli 200’e yakın kadrosuyla, uluslararası yetkinliğini ispatlamış dünyaca ünlü çözüm ortaklarıyla çevre teknolojileri uygulamalarında projeye özgü yüksek kaliteli hizmet verdiklerini dile getiren Alkan Canbay, yurt dışındaki şantiye zincirine Ürdün, Cezayir, Kazakistan ve Özbekistan’ın ardından Libya’yı da eklediklerini bildirdi.

Yılsonuna kadar kontrat tutarında 150 milyon dolara ulaşmayı hedefleyen ARC’nin ihracat yaptığı ülke sayısını 25’e çıkardıklarını belirten Alkan Canbay, Avrupa’ya olan ihracatlarını daha da artırmak için Almanya’da ofis açmaya hazırlandıklarını duyurdu. ARC’nin en stratejik yatırımlarından birinin Almanya hamlesi olacağını dile getiren Canbay, 2024 yılı için belirledikleri 200 milyon dolarlık kontrat hedefinde Almanya ofisinin önemli rol oynayacağını söyledi.

“En uygun kalitede su üretimini sağlıyoruz”

Alkan Canbay, “ARC Su Arıtma Teknolojileri olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda anahtar teslimi su tesisleri, projelendirme, mühendislik, süpervizörlük, uygulama, danışmanlık ve teknik servis konularında hizmet veriyoruz.

Su arıtma sistem ve tesisleri, mühendislerimiz tarafından suyun kaynağından kullanım noktasına kadar projelendiriliyor. Tüm kurulum ve tesisat işleri de uzman ekiplerimizce yapılıyor. Sistemlerin elektrik pano ve tesisat projelendirme işlerinin yanı sıra otomasyon yazılımları, elektrik-otomasyon departmanımızca yürütülüyor. ‘İnsan vücudunda dolaşan kan ne ise sanayide de su odur’ bilinciyle teknik servis hizmetlerini de 7- 24 vermeyi sürdürüyoruz.

İşletmelerin su tesisleri ekipmanları konusunda dünyanın en iyi markaları ile çalışan firmamızın öncelikli hedefi, minimum su ve enerji tüketimi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun kalitede su üretiminin sağlanması yoluyla döngüsel ekonomiye maksimum fayda sağlamaktır” dedi.

“Yurt dışında anahtar teslimi projeleri gerçekleştiriyoruz”

Uluslararası ölçekte ilk projeyi Ürdün’de uygulayan ARC’nin hâlihazırda yurt dışında 9 şantiyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Canbay, “Ürdün’de 4, Kazakistan’da 3, Cezayir ve Özbekistan’da birer şantiyemizde anahtar teslimi projeleri hayata geçiriyoruz. Yüklenicisi olduğumuz bu projelerde su arıtma sistemlerini, soğutma sistemlerini, elektrik otomasyon sistemlerini komple ARC olarak projelendiriyor ve gerçekleştiriyoruz.

Daha önce Hollanda’da yüklenicisi olduğumuz projeleri başarıyla tamamladık. Bir yıl kadar önce Avustralya’da güçlü bir firmanın su arıtma teknolojileri tedarikçiliğini üstlendik. Yakın zamanda da Almanya’da yeni bir kontrat imzaladık” diye konuştu. Kazakistan’da “ARC Kazakistan” adıyla şirket kurarak bu ülkede yeni projeler üstlenmeye devam ettiklerini anlatan Alkan Canbay, “Kazakistan’da 4 bölgede proje yürütüyoruz. Atık su arıtma, temiz içme suyu ve deniz suyundan içme suyu elde edilmesi sistemlerinin kurulumunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Libya üzerinden Afrika kıtasına açılıyoruz”

ARC’nin tek seferde en büyük ihracatını Libya’ya gerçekleştireceğini açıklayan Canbay, bu ülkede 100 ayrı lokasyonda projelerin yapımını üstlendiklerini belirtti. Alkan Canbay, “Libya hükümetinin suya erişemeyen köy, kasaba ve beldelere yönelik planlamalarının sonucu olarak hayata geçirdiği projelerde ARC olarak tuzlu suyu arıtıp içme ve kullanma suyu haline getireceğiz. 100 lokasyonda iki etapta çalışacağımız bu proje için 50 milyon dolarlık anlaşma imzaladık” diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin gıda üretiminde yarattığı ardışık sorunlara çözüm getirmek adına çok uluslu kuruluşların Afrika’yı tahıl ambarı ilan ettiğini kaydeden Canbay, bu kıtada tarımsal sulama sistemlerinin kurulumu için ilk etapta 30 milyar dolarlık bir bütçe oluşturulduğunu, toplam yatırım tutarının 200 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Tarımsal sulama yatırımlarının Afrika ülkelerinin ortak kararıyla uygulanacağını belirten Canbay, “Gıda tedarik zincirinin bozulmaması ve her geçen yıl artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için olgunlaştırılan bu dev projede etkin rol almak istiyoruz. Libya’da yüklenicisi olduğumuz projelerin Afrika'da planlanan diğer yatırımların bize referans sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Nitelikli iş gücü için istihdam garantili ARC Akademi

Nitelikli iş gücünün karşılanması için de önemli adımlar attıklarını dile getiren Alkan Canbay, üniversitelerle iş birliği yaparak “ARC Akademi” adı altında istihdam garantili eğitim ve staj programlarını yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi. Alkan Canbay, “Bugün 200’e yakın istihdam sağlayan şirketimizin gelişim projeksiyonuna göre iki yıllık süreçte kadromuz en az 500-600 kişi olacak. ARC Akademi’de üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci ve yeni mezunları dahil edeceğimiz eğitim ve staj programlarıyla ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikteki personelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.