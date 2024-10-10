“İklimlendirmenin geleceği ısı pompasında”

Ziya İPEK

Şirketin 15’nci yıl kutlamala­rı kapsamında yönetim kuru­lu üyeleri ile beyaz yaka perso­neli etkinlikte buluştu. Mustafa Sercan Delice, buradaki konuş­masında, iklimlendirme sektö­ründe geniş bir hizmet yelpazesi sunduklarını ve tek çatı altında çözümler üretebildiklerini ifade ederek, kapsamlı hizmetleri sa­yesinde bölgedeki en önemli pro­jelerin çözüm ortakları arasında yer aldıklarını belirtti.

Şirketi birlikte kurdukları İcra Kurulu Başkanı Aykut Delice ile 15 yıllık yolculuğuna da değinen Mustafa Sercan Delice, “Saytek Mühendislik, sürekli kendini ye­nileyerek, yeni hizmet ve ürünle­ri bünyesine dahil etmiş ve altyapı projelerinde kuruluşlar için en gü­venilir iş ortağı olmuştur. Enerji verimliliği odaklı yenilikçi tekno­lojilere kapı açan çalışmalarımız­da sunduğumuz geniş hizmet yel­pazesi, bizi farklı kılan temel özel­liğimizdir. Bir yapının tüm konfor odaklı ihtiyaçlarını tek çatı altın­da karşılayabiliyoruz” dedi.

İklimlendirmede dünya devi olarak nitelenen markaların ba­yiliklerini üstlendiklerini, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kolay entegrasyonu ve enerji verimliliğiyle öne çıkan ısı pompası alanında bölgenin ön­cü kuruluşları arasında yer aldık­larını anımsatan Mustafa Sercan Delice, şöyle devam etti: “Sürdü­rülebilir bir dünya için kaynakla­rın etkin kullanımı gerektiğine yü­rekten inanıyoruz. Odağımızı ısı pompası sistemlerine yönelttik. Enerji verimliliği ile hastaneler ve endüstriyel tesisler için de özel projeler hazırlıyoruz. Bir yapının tüm konfor odaklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayarak, hem bireysel hem de toplu projelerde en güvenilir iş ortağı konumunda­yız. Özellikle hastanelerde ve en­düstriyel tesislerde sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sektördeki liderliğimizi güçlendiriyoruz.”