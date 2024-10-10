“İklimlendirmenin geleceği ısı pompasında”
Adana’da iklimlendirme sektörünün önde gelen firması Saytek Mühendislik, 15’inci yılını geride bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sercan Delice, hem bireysel hem de toplu yapı projelerinin tüm konfor odaklı ihtiyaçlarına çözüm sunan güvenilir bir iş ortağı olduklarını söyledi.
Ziya İPEK
Şirketin 15’nci yıl kutlamaları kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile beyaz yaka personeli etkinlikte buluştu. Mustafa Sercan Delice, buradaki konuşmasında, iklimlendirme sektöründe geniş bir hizmet yelpazesi sunduklarını ve tek çatı altında çözümler üretebildiklerini ifade ederek, kapsamlı hizmetleri sayesinde bölgedeki en önemli projelerin çözüm ortakları arasında yer aldıklarını belirtti.
Şirketi birlikte kurdukları İcra Kurulu Başkanı Aykut Delice ile 15 yıllık yolculuğuna da değinen Mustafa Sercan Delice, “Saytek Mühendislik, sürekli kendini yenileyerek, yeni hizmet ve ürünleri bünyesine dahil etmiş ve altyapı projelerinde kuruluşlar için en güvenilir iş ortağı olmuştur. Enerji verimliliği odaklı yenilikçi teknolojilere kapı açan çalışmalarımızda sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi, bizi farklı kılan temel özelliğimizdir. Bir yapının tüm konfor odaklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyoruz” dedi.
İklimlendirmede dünya devi olarak nitelenen markaların bayiliklerini üstlendiklerini, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kolay entegrasyonu ve enerji verimliliğiyle öne çıkan ısı pompası alanında bölgenin öncü kuruluşları arasında yer aldıklarını anımsatan Mustafa Sercan Delice, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir dünya için kaynakların etkin kullanımı gerektiğine yürekten inanıyoruz. Odağımızı ısı pompası sistemlerine yönelttik. Enerji verimliliği ile hastaneler ve endüstriyel tesisler için de özel projeler hazırlıyoruz. Bir yapının tüm konfor odaklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayarak, hem bireysel hem de toplu projelerde en güvenilir iş ortağı konumundayız. Özellikle hastanelerde ve endüstriyel tesislerde sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sektördeki liderliğimizi güçlendiriyoruz.”