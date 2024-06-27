İMSAD, 2024'ün ikinci yarısına dair beklentileri masaya yatırdı

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın üstlendiği toplantıda derneğin ekonomi danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler kapsamında inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik beklentilerini paylaştı.

Sektörün büyüme oranı ülke ekonomisinin üzerinde

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 2024'ün ilk çeyreğine dair sektör değerlendirmesinde bulunarak, "2024'ün ilk çeyrek döneminde de genel ekonomi yüzde 5,7, inşaat sektörü ise yüzde 11,1 büyüme gösterdi. Bu kapsamda geçen yılın sonunda olduğu gibi sektör, ülke ekonomisinin üzerinde büyümeye göstermeye ediyor. Deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, yerel seçimler öncesi kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetlerindeki hareketlenme, büyümeyi etkileyen faktörlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

2024'te üretim artışı söz konusu

İnşaat sektörünün 6 çeyrektir artan bir hızla büyümeye devam ettiğini kaydeden Küçükoğlu:

"2017 üçüncü çeyrekten sonraki en hızlı çeyrek dönem büyümesine de imza attı. İnşaat malzemesi sanayimiz de 2024'ün ilk çeyreğinde üretim artışı kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 üretim artışı gerçekleşti. İnşaat malzemesi sanayi üretimimizin 16 alt sektöründe, üretim geçen yılın ilk çeyreğine göre artarken altı alt sektörümüzde ise daha düşük kaldı. İhracat değerimiz ise bir önceki yılın nisan ayına oranla yüzde 4 puan düştü. İthalatımız ise geçen yılın nisan ayının yüzde 0,7 puan üzerinde gerçekleşti" dedi.​​​​​​​