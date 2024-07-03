İngilizcesini geliştirmek isterken girişimci oldu
‘İyi derece İngilizce ya da en az bir yabancı dil’… Bu tümce hepimize oldukça tanıdık geliyor değil mi? Üniversite mezuniyeti ile başlayan iş arama serüveninin her aşamasında karşılaşılan bir ‘bariyer’ adeta… İşte o bariyere takılan ve sorununa çözüm ararken çözümün kendisi olmaya karar veren bir girişimcinin hikâyesini okuyacaksınız bu hafta.
Sevilay ÇOBAN
İzmirli genç girişimci Hasan Can Üretmenoğlu, %100 burslu olarak girdiği Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünden 2018’de mezun oldu. Kep attıktan hemen sonra iş hayatına atılma aşamasında kariyer planlarının bir anda değiştiğini anlatan Üretmenoğlu, “’Let’s continue in English’ (İngilizce devam edelim) kelimesinden korktuğum için o dönem İngilizce pratiğimi geliştirmek için birçok çözüm denedim. Şimdi rakibim olan farklı şirketlerden bu konuda destek almaya çalışırken, ‘neden bu işi ben kendim yapmıyorum dedim?’ ve bir anda BukyTalk konseptini tasarlarken buldum kendimi” diyor.
Paylaşım ekonomisi modeliyle başladı
Başlangıçta şirketin yönetim kurulu üyesi ve yazılım ekibinin başındaki ortağı bilgisayar programcısı Emre Baş ile birlikte paylaşım ekonomisi modelini tercih ettiklerini kaydeden Üretmenoğlu, Türkiye’de ilk ve tek olarak nitelendirdiği konsepti şöyle detaylandırıyor;
“İngilizce biliyor olmama rağmen konuşma pratiğimi bir üst seviyeye çıkaramıyordum. Bunun için sürekli konuşmam ve dile hâkimiyet kazanmam gerekiyordu. Bu işe girmeye karar verdiğimde kafamda modeli de şekillendirdim. Genelde yüzde 30-40’ı boş olan kafelerin herhangi bir masasını belli bir saat aralığında rezervasyonunu düzenli olarak yapacak şekilde anlaştım. Facebook ve Instagram gibi mecralardan BukyTalk’un reklamını yaparak katılımcılara ulaştım.
Sonrasında o kafelerde dil pratiğini geliştirmek isteyenlerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri bir araya getirdim. Gelen her katılımcı abonelik usulü aylık bir katılım ücreti verip, kafede de çay-kahve veya tost gibi ürünler tüketerek işletmeye de para kazandırıyordu. Yani tam anlamıyla bir paylaşım ekonomisi modeli ortaya çıkmış oldu. 2019 Ağustos itibariyle şirketlerden gelen ciddi talepler doğrultusunda çözümlerimize bireyselin haricinde kurumsal bölümü de eklendik.”
İki genç girişimci ortak, 2020 Mart’a kadar bu süreci artan katılımcı sayısı ve kurum sayısı ile devam ettirdiklerini dile getirirken, pandemi ile birlikte kapanmaların başlamasıyla işlerini online platforma taşımaya karar verdiklerini söylüyor. Bu değişim ve dönüşümü “yeniden doğuş” olarak nitelendiren Üretmenoğlu, şöyle devam ediyor;
“Dijitalleşmenin pandemi ile artması ve BukyTalk ekibinin doğru hamleleri doğru zamanda yapması ile her ay katılımcı sayısı ciddi oranda arttı. 25 Aralık 2020’de bu hızlanmayı gören Türkiye’nin en çok erken aşama yatırımı yapan yatırım grubu Alesta Yatırım’dan 750 bin TL değerleme ile ilk yatırımını aldı. BukyTalk, Alesta’dan aldığı yatırım ile cirosunu %600 oranında, katılımcı sayısını ise %500 oranında büyüttü. Mart 2021’den Ekim 2021’e kadar günlük 50-60 tekil web sitesi ziyaretçi sayısından 10 bine yaklaşan organik ziyaretçi trafiğine ulaştı.”
İki yatırım turu arasında değerlemesini 5’e katladı
Aralık 2021’de fonbulucu ile gerçekleşen ikinci kitle fonlama kampanyası sonucu 4 milyon TL değerleme alan BukyTalk’un 11 ay içerisinde cirosunu %650’e oranında arttırdığını kaydeden Üretmenoğlu, aylık ortalama satış tutarında %120’lik artış sağlandığını belirtiyor. Üretmenoğlu yaklaşık 1,5 yıl sonra girdikleri üçüncü fonlama turunda ise Fonangels ile değerlemelerini 5 kattan fazla artırarak 21 milyon TL’ye çıkardıklarının altını çiziyor.
50 eğitmen günde 250 seans
50’den fazla eğitmenle ve günlük 250’den fazla seans düzenleyebilecek kapasiteye ulaştıklarını heyecanla anlatan Üretmenoğlu, “Kullanıcılarımızın deneme seanslarına katılıp abonelik alma oranı son bir yılda %28’e yükseldi. Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede, önceki 23 aylık dönemin üç katı ciroya ulaştık. Yapay zekâ ve ChatGPT altyapısıyla Sanal Speaker süreçlerimizi iyileştirdik” diyor.
“BukyTalk olarak 20’den fazla B2B marka ve 15 binden fazla katılımcı ile İngilizce konuşma pratiği pazarında önemli bir etki yarattık” diyen Üretmenoğlu, “Şu an BukyTalk’in anlık olarak 60 milyon TL değerleme ile 7,5 milyon TL yatırım almasını öngörüyoruz. Bunun yarısını başarılı bir şekilde tamamladık. Kalan kısmını ise 25 Temmuz 2024’e kadar kapatacak. Yatırım turu sonrasında, Türkiye’deki başarılı konuşma pratiği operasyonunu global ölçekte büyük bir marka haline getirmek için Türkiye ve Bakü’de aktif olarak yapılan satışlara Türkçe konuşma pratiğini de ekleyeceğiz. Türkçe ana dili olan konuşmacılarımızı, Türkçe becerilerini geliştirmek isteyen Ortadoğulu katılımcılar ve şu an dördüncü neslini yaşayan Avrupa’daki gurbetçilerimizin çocuklarıyla bir araya getireceğiz. Türk Lirası harcayarak dolar/ euro kazanmaya odaklanacağız” ifadelerini kullanıyor.
Sırada Rusça, Almanca ve İspanyolca var
Ana dili İngilizce olan ya da ana dili seviyesinde İngilizcesi olan yabancı kültürden konuşmacılar ile İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri bir araya getiren bir platform olarak hizmet sunan BukyTalk, ilk yatırımını aldığı Aralık 2020’den bu zamana kadar 77 kattan fazla büyüdü. Girişim, küresel pazardan daha fazla pay alabilmek için ileriye dönük olarak Rusça, Almanca ve İspanyolca gibi dillerde de hizmet vermeyi hedefliyor.
Hata yapmaktan korkmadan konuşturuyor
BukyTalk, 2 kurucu ortak ve 6 çalışan olmak üzere 8 kişilik ekip tarafından yönetiliyor. Platform, katılımcılarına hata yapmaktan korkmadan İngilizce konuşabilecekleri sosyal bir ortam sunuyor. Katılımcılar, BukyTalk'ın web sitesi üzerinden başlangıç, orta veya ileri seviyelerden hangisinde olursa olsun kendi seviyelerinden en fazla dört katılımcı ile müsait olunan gün ve saati seçerek katılım sağlayabiliyor.